La legisladora provincial (JSRN) hizo un balance de su trabajo en la cámara Rionegrina y habló de la reforma de la constitución.

“La verdad que estoy muy conforme por el cierre de este año, estuvimos trabajando muchísimo. La idea era recuperar el espacio de Catriel en el ámbito provincial para poder posicionarnos en la provincia como ciudad y que la provincia también esté presente en nuestra ciudad”.

“Después de tantos años que no teníamos representación parlamentaria, si bien yo soy de todo el Circuito Alto Valle Oeste, estoy comprometida con la gente de mi ciudad. Soy la legisladora de Juntos Somos Rio Negro, y pertenezco a Catriel y al espacio del Intendente Johnston”. Dijo

“Venimos trabajando en varios temas, revalidando actividades que hacen a nuestra comunidad y que ahora tienen el reconocimiento de la Legislatura Provincial y sobre todo plantear y proponer el proyecto productivo que tiene el Intendente, es un proyecto a largo plazo. Logramos la sesión de las tierras del viejo aeródromo para hacer la granja porcina que era una propiedad provincial”. Remarcó

“Es un logro que provincia se interese en este proyecto productivo que tiene muchas vertientes y que hace que salgamos de la mano de la producción del Petróleo y podamos en esta comunidad poner en valor hectáreas de riego para poder producir alimentos para nuestros porcinos”

“La granja porcina que tiene como meta la producción de mejoramiento genético que será valioso, no solamente para Catriel, sino para todo Rio Negro”.

“Este proyecto está armado y diseñado con alta tecnología donde se utilizará la trasferencia de embriones a través de la inseminación artificial. Por suerte he podido instalarlo en la provincia y me parece muy importante”.

EXPROPIACION TIERRAS LOTE 14

“Lo del Lote 14 es una primera etapa porque vamos a tener doble vuelta a principio de año para darle finalidad a este proceso de expropiación que para mí es muy satisfactorio”.

VISITA AL INVAP:

“Logramos hacer todos los vínculos para que el Intendente pueda ir al INVAP y contar este proyecto de cuidad que tenemos. Realmente es muy satisfactorio acompañarlo y ver como en este caso el Director de Instituto lo reconoce como un intendente que tiene claras sus ideas y un proyecto político sustentable. La ciudad debe acompañar al intendente en este proyecto que tiene que ver con el Parque Industrial, el Parque Polo tecnológico y Social y el Frigorífico Ciclo 1 y 2”

POLITICA Y REFORMA DE LA CONSTITUCION:

“Con el MoVIC estamos trabajando con un proyecto liderado por nuestro intendente que es poner en tema la reforma de nuestra constitución porque creemos que hay que adecuar algunas cosas”

“Unas de las cosas que estamos analizando es la vuelta al concejo deliberante, volver a un sistema donde tengamos menos cantidad de concejales y que puedan trabajar y no sean una carga tan importante al erario municipal. Eso fue algo que siempre sostuve.” Por ejemplo, nosotros tenemos la misma cantidad de ediles que Viedma, entonces tendríamos que revaluar eso, hay que adaptarse a la cantidades de habitantes que hay y darle una representación a los distintos sectores que respondan a la realidad de nuestra comunidad”.

También estamos trabajando en la figura del Vice Intendente, creemos que es muy importante ya que cuando el intendente tenga que gestionar o viajar e insertar a Catriel a nivel Regional o Nacional, quien lo reemplace debe ser el Vice-intendente”

“El Intendente Johnston y Viviana Germanier pensamos que siempre hay que estar preparando los cuadros para que tomen la posta y que sigan el proyecto político, que ninguno de nosotros dos tenemos ambiciones de continuar en el mandato y creemos que hemos cumplido bastante bien nuestro rol”. Enfatizó

“Gracias a dios hemos generado un plantel de gente joven con ganas, que han entendido el proyecto político de nuestro intendente, el proyecto político del MoVIC y en eso estamos muy tranquilos asique trabajamos nada más y no pensamos en las elecciones del 2019”

“Ahora hay que pensar en trabajar y resolverle el problema a la gente. Hay muchas necesidades que todavía tenemos que resolver y hay muchas situaciones que tenemos que mejorar. Estamos en una situación difícil a nivel Nacional y Provincial pero gracias a dios hoy nuestro gobernador Alberto Weretilneck ha logrado que se flexibilice un poco y el famoso tire y afloje del impuesto a la ganancias no lo paguen los rionegrinos, eso nos parece fundamental.”

“Quiero agradecer a la comunidad de Catriel por haberme dado la posibilidad de estar donde estoy y que no lo veo como un mérito ni como una cuestión significativa en cuanto mis logros personales sino por a la confianza que me han depositado. Este es un desafío muy grande para mí y quiero devolverle a la comunidad toda la confianza.

“ Quiero estar presente en cada uno de los hogares con mi cuota de felicitaciones y deseos de un buen año para todos. La felicidad es algo que se construye, que se logra con pequeñas cosas y la tenemos que construir cada uno desde nuestro lugar”. Finalizó