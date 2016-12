El exsecretario de Finanzas, Miguel Kiguel (foto), anticipó que la economía argentina mostrará en el próximo año un crecimiento del orden del 2,5 al 3%, y un déficit fiscal que seguirá siendo elevado, pero algo menor al registrado en el 2016.

En diálogo con Río Negro, Kiguel, actualmente consultor, puntualizó que el 2016 termina con un nivel de inflación más bajo, incluso menor al que habían previsto distintos especialistas y consultoras.

“Quizás el punto central es que la recesión se prolongó más tiempo de lo previsto. Ahora se empiezan a observar algunos brotes verdes y hay más elementos para sostenerlos que en agosto”, aseguró el exfuncionario.

PREGUNTA- ¿Cómo termina el año, cuál es su evaluación?

RESPUESTA- Fue un año difícil, no hay mucha duda al respecto, sobre todo en lo que hace al nivel de actividad, donde la recesión fue un poco más larga de lo que se esperaba, pero me parece que la economía termina con algunos brotes verdes. Igual hay que ser cautos, porque ya hubo otros brotes verdes en agosto y después se quedaron estancados. Creo que ahora tienen más perspectivas de poder sostenerse.

P- ¿La evolución de la inflación y del nivel de actividad está dentro de lo previsto?

R- Me parece que la inflación fue difícil pero más o menos en línea con lo que esperábamos. En cuanto a la actividad, salió peor de lo que se esperaba. No hubo muchas sorpresas porque después de la devaluación de diciembre y también de marzo, más la suba de las tarifas, era muy difícil pensar en una inflación por debajo del 40%. Nuestra estimación daba incluso más elevada.

P- ¿Cómo analiza la situación fiscal del país?

R- El balance de las cuentas públicas es un problema. El nivel de déficit fiscal es alto, y necesita ser corregido, pero es muy difícil hacerlo en recesión. En la medida en que la economía empiece a reactivarse, se va a tener que encarar el tema fiscal con más profundidad. Por suerte el país no tiene tanta deuda y se puede bancar dos años en estos niveles. Después se van a tener que encarar medidas. Es decir, estos niveles de déficit no son para siempre pero me parece que uno debe poner en la balanza la necesidad de reducir el déficit fiscal y por otro lado la necesidad de mantener un nivel de actividad razonable.

P- La situación social no da mucho margen en este momento como para hacer un ajuste fiscal muy fuerte, ¿verdad?

R- Sí, pero no sólo la situación social, sino que se trata de hacer una política fiscal para reactivar la economía. Es decir, la política monetaria ya aflojó bastante y creo que la política fiscal en este momento tiene que ayudar a que la economía arranque.

P- ¿Cómo observa el 2017, teniendo en cuenta que hay elecciones?

R- Nosotros vemos una economía que empieza a rebotar hacia arriba, lo que seguramente implicará un crecimiento entre 2,5% y 3%. Una inflación que va a ser mucho más baja que este año. En el 2016 la inflación va a cerrar en el orden del 40%, y el año que viene va a estar en el rango del 20%. Es decir que avizoramos un año bastante mejor en cuanto al nivel de actividad, al nivel de inflación; y en cuanto al déficit fiscal esperemos que haya una pequeña reducción respecto de este año.

P- Se cumplió un año del levantamiento del cepo cambiario. ¿A esta altura usted considera que esa fue una buena medida, o se tendría que haber hecho más gradual?

R- Yo creo que justamente eso fue lo que mejor que hizo el actual gobierno. Eso se hizo muy bien, no fue traumático, se levantó rápido, una cosa gradual hubiera sido más costosa, hubiera prolongado más en el tiempo el efecto inflacionario. Al hacerlo rápido se mandó una señal correcta, en el sentido de que Argentina empezaba a cambiar de una economía reprimida a una economía funcional, como cualquier economía de América Latina. Pero lo más importante fue que el tipo de cambio se quedó entre 13 y 14 pesos, cuando el blue estaba en 15 pesos. Por eso, esto creo que fue muy exitoso, junto al acuerdo alcanzado con los holdouts.

Perfil

Miguel Kiguel

Miguel Kiguel es doctor en economía y dirige en la actualidad la consultora Econviews.

Fue presidente del banco Hipotecario SA, subgerente de Finanzas en el BCRA, subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Economía durante el segundo gobierno de Carlos Menem y economista principal en el Banco Mundial.

Columnista habitual en diarios y revistas especializados en la Argentina y en el exterior.

(Río Negro)