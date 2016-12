(C25N). La muertes de varios perros por envenenamiento activó el alerta y preocupación en los vecinos de Catriel, en las últimas horas, desconocidos habrían arrojado una bolsa, sobre calle Mosconi al 300, conteniendo alimento con alguna sustancia mortal para los perritos que la consumieron y a los pocos minutos perecieron. Una mujer que había cuidado de los canes callejeros mostró su indignación y el tema se hizo eco en toda la localidad, ya que en los últimos meses habrían muerto más de 80 perros por la misma causa.

Una vecina de la localidad habló con FM Alas para dar a conocer el grave hecho ligado a la muerte de perros por posible envenenamiento, cuyo último caso ocurrió este lunes en cercanías de la galería comercial ubicada sobre calle Mosconi al 300.

“Llegue y los comencé a buscar, no los encontraba, en la cuadra encontré a una que ya estaba muerta no pudimos hacer nada, y hablando con un vecino me contaba que la noche anterior también había matado la perrita”.

La mujer acogió a los perros callejeros, para poder cuidarlos y alimentarlos, “amo los animales y me encantaria tener un lugar para tenerlos cuidarlos pero no puedo, entonces lo único que hago es darle comida cariño porque los verdaderos dueños nunca se hicieron cargo”.

Según los datos aportados por vecinos del lugar, se trataría de una pareja, dos personas mayores, en un auto rojo, que tiraron una bolsa en ese sector de la avenida, “al ratito unos de los perros estaba comiendo eso, habrán pasado unos minutos y el dueño lo encontró muerto, fue muy rápido, no alcanzaron a llamar al veterinario” indicó la mujer.

“En todo Catriel parece que han matado un montón de animales, inclusive a algunos que están dentro de la viviendas, tiraron veneno”.

“Nosotros no hicimos denuncia porque no tenemos pruebas, solo vimos esas dos personas, pero no hay más detalles”.

REFUGIO DE ANIMALES

La vecina aseveró que había entablado diálogo con otras personas para solicitar un espacio que sirva de contención a los animales callejeros, “estamos tratando de ver si nos pueden dar un lugar para cuidar de los animales” finalizó.

LEY NACIONAL DE PROTECCIÓN ANIMAL

