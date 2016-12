El Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Públicas y Privadas del municipio realizó un balance del año de gestión, catalogandolo como “muy positivo”, en referencia a la puesta en marcha del Plan Agrícola Ganadero, el camino en la búsqueda de la autonomía municipal, las obras inauguradas, y la proyección para 2017. “Lo más importante es lo de la diversificación productiva, haberlo presentado y que ya esté en marcha es positivo. Uno mira la ciudad hoy y está mejor de lo que estab a principio de año” sostuvo.

El funcionario habló con Fm Alas y C25 Noticias, “a pesar de los vaivenes económicos que ha tenido el país y de lo que nos ha castigado las inclemencias del tiempo en la localidad, me parece que termina siendo un año positivo, uno mira para atrás y hay logros que se han materializado”.

“Me ha tocado conversar con gente de otros municipios, y te dicen que Catriel es una especie de isla en el contexto nacional, complicado sobre todo en la cuenca de Rio Negro y Neuquén en cuanto a lo hidrocarburífero, que están sufriendo despidos en muchos lados, si bien en Catriel existieron, todavía no en la medida de lo que ocurrió en Rincón de los Sauces o Añelo., y trabajamos para que no lo sea”.

2016: AÑO DE LOGROS

El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck presidió los actos de inauguración de la fundación polo tecnológico y social, el frigorífico ciclo 1 y 2, y la entrega 18 viviendas sociales en el barrio Preiss de Catriel, en las que en forma conjunta, la Provincia de Río Negro y el Municipio local invirtieron $8.400.000.

Con respecto a este tema, Figueroa indicó “algunos logros que fueron puntuales, el hecho de un municipio entregando viviendas es un caso único en la provincia. Me parece que si bien no llegamos a dar solución al déficit habitacional que tiene la ciudad, vamos trabajando en eso”.

“El intendente ha sido claro con nosotros los funcionarios, que el tema que le preocupa mucho es el acceso a la vivienda, a la tierra, de la gente de nuestra localidad. Estamos trabajando. Trataremos de intensificar para dar soluciones en esta gestión”.

PLAN AGRÍCOLA GANADERO

Fue presentado oficialmente el mes pasado con la presencia del gobernador de la provincia Alberto Weretilneck. Con el objetivo de desarrollar diversos aspectos de la producción agropecuaria, vinculándolos y aportándoles valor agregado en origen para generar un círculo virtuoso que genere empleo genuino y calidad productiva. Se trata de un plan ambicioso tanto para el desarrollo local, como también provincial, que incluye la generación de genética porcina con el objetivo que la ciudad se convierta en el polo genético que abastezca a toda la provincia.

El programa de diversificación económica apunta a que Catriel no sólo dependa de los recursos de la actividad petrolera, sino también de lo que se pueda lograr con recursos sustentables, a través del vínculo de la agricultura con la ganadería.

Sobre este tema, el funcionario de recursos humanos y relaciones públicas, expresó “Catriel ha dado muestras a municipios de la provincia, y me atrevo a decir del país, esto de que si bien las leyes hablan de las autonomías municipales, uno no puede ser autónomo si no es sustentable por sí mismo, el hecho de que Catriel busca ser sustentable, de que busca ser un municipio que genere sus ingresos más allá de lo que se recaude e ingrese por coparticipación, sino el hecho de que el municipio sea capaz de generar algo, parece que le da otra mirada”.

“Estamos mostrando que los municipios se pueden valer por sí mismos, tanto desde el amparo que le da la ley para ser un municipio autónomo donde puede tomar sus decisiones, como también desde lo económico, muchas veces se necesita tener esa autonomía para decidir y esa autonomía a veces está atada a un ingreso de coparticipación o alguna ley nacional que pueda beneficiarte”.

“Es un gran paso que es algo que va trascender a esta gestión, quizás no estemos nosotros cuando se den los grandes logros”.

MUNICIPIO AUTÓNOMO

“La gente está entendiendo que Catriel puede tener un municipio que se valga por sí solo y que sea capaz de generar sus propios ingresos, y de esa manera dar respuestas a un montón de situaciones que sufre la localidad, incluso muchas que escapan al ámbito municipal, está claro con convenios escolares, obras denegadas, cloacas, cosas que faltan y corresponde a otros ámbitos de gobierno nacional y provincial”.

“El municipio lejos de correrse de la situación, trata de colaborar y asumir esos compromisos”.

“Eso ha sido un cambio importante que se ha dado desde la gestión, de elevar la vara, de que la próxima gestión, la discusión pasa a ser que es lo que se hace”.

DESEOS PARA AÑO NUEVO

“Agradecerles al vecino y la comunidad el acompañamiento, nosotros realmente nos sentimos acompañados por la comunidad, pedir disculpas por las cosas que no logramos resolver. Pedirles que nos renueven la confianza año a año”.

“El deseo que el año que viene sea mucho mejor que el que pasó, que todo aquel que tuvo una necesidad que cubrir ya sea material o espiritual lo pueda hacer el año que viene. Que el municipio entre funcionarios y agentes municipales, va a estar a disposición de ellos”.

“Que disfruten con la familia y tengan un feliz 2017” finalizó Figueroa.