(C25N) En evidente estado de shock, un hombre llamó a radio “Alas” cerca de las 13:00 horas para explicar que necesitaba ayuda y estar dispuesto a “todo”. “Fui al hospital y no me atendieron, desde hace un tiempo que la estoy pasando mal”. Dijo

Según pudo saber este medio, (Ariel), es un muchacho de 30 años que sufre depresión luego del fallecimiento de su madre, hace unos tres años. Esto derivó en la separación de su esposa, madre de sus dos hijos menores que viven hoy con su papá (Ariel).

El muchacho ya había expresado su estado en varias ocasiones en su cuenta de Facebook con insinuaciones reiteradas de intentos de suicidio.

En la mañana de hoy, envió el primer mensaje a las 08:28 horas a la radio, luego lo reiteró a las 10:14 con el texto: “FM Alas, necesito comunicarme con ustedes, todo me sale mal, no aguanto más, no encuentro solución a mis problemas, tal vez ustedes puedan ayudarme…………”.

“Inmediatamente desde la radio comenzamos a enviarle mensajes para calmarlo y no respondió hasta cerca de las 12:30 horas que logramos cruzar algunas palabras y decidió salir al aire para explicar en parte, su problema, coincidentemente con lo expuesto en esta nota”. (FM Alas)

“Necesito ayuda, la estoy pasando muy mal, mi madre falleció hace más de tres años, me separé de la madre de mis hijos….fui al hospital a ver a la psicóloga y me dieron turno para el 9 de enero recién…” Expresaba Ariel con cierta dificultad, la llamada se cortó varias veces y hubo que insistir para lograr nuevamente el contacto, hasta que en determinado momento la charla terminó bruscamente debido a que el celular (se le habría caído).

Ni bien se escucharon los términos del reclamo de Ariel, tanto el Intendente municipal como varios legisladores municipales, el comisario y personal del hospital se interesaron en el tema y se activó rápidamente la búsqueda del hombre. Fue ubicado a los pocos minutos en avenida Roca y Garro (plaza San Martín)

(C25N) Se comunicó con las autoridades y desde el municipio se nos informó que “la policía ya lo había ubicado y que estaba contenido”.

El médico de guardia del hospital local, Gabriel Alvarado confirmó esta tarde que Ariel “fue atendido por los especialistas correspondientes y está controlado y contenido”. “El prefirió no quedarse internado ya que vive con sus hijos pero se comprometió a asistir diariamente al hospital para ser controlado por el departamento de salud mental”. Explicó el profesional