“Estoy vivo de milagro…” expresó Giuliano, un vecino de la ciudad que viajaba con destino a Neuquén y a pocos kilómetros del acceso norte, por ruta nacional 151, un camión dejó caer una caja con herramientas de gran porte, que fueron impactadas por la camioneta en la que circulaba este hombre, un hierro golpeó el parabrisas y se incrustó en el techo.Además otro vehículo que provenía de Buenos Aires sufrió las consecuencias, ya que terminó rompiendo el radiador. No se pudo identificar a qué empresa pertenecía el camión, la policía tampoco intervino en el hecho.

El incidente se produjo esta mañana alrededor de las 10 hs, el vecino viajaba a bordo de una camioneta con destino a Neuquén, a 7 u 8 km de la torre de acceso norte, venía de frente un camión, que no se pudo establecer a qué empresa petrolera pertenecía, y se le cayó un cajón de herramientas, con trinquete, suncho de gran valor, pernos, llave de rueda y otros elementos. Una duster que iba delante alcanzó a esquivar, pero rompió radiador, mientras que Giuliano se llevó la peor parte, porque pisó la caja que se encontraba sobre la calzada asfáltica, un hierro golpeó en el parabrisas en la esquina del parante y agujereó el techo.

El vecino luego de lo ocurrido concurrió a los estudios de FM Alas para dar a conocer lo sucedido, “el propietario del camión debe controlar lo que lleva, no es porque me paguen el arreglo, porque tengo seguro, pero tienen que tomar precauciones, hay mucha gente viajando, mucho turismo, no pueden viajar camiones petroleros, hidrogruas con herramientas sueltas. Que la gente que está viajando tome precaución. La ruta está rota, con los pozos se desacomodan los hierros y se desparraman”.

“No pueden llevar un cajón plástico arriba de un semi playo sin atar, con 150 kg de hierro, es algo que no tiene sentido. Espero que el propietario del camión se dé cuenta que les faltan ciertas herramientas importantes de atar de zunchar cargas importantes, yo la tengo, se las voy a devolver, pero que tome cartas en el asunto con respecto a los choferes que tiene arriba”.

“Esto ocurrió hace unos años atrás y nos costó la vida de un vecino”.

“En estos momentos estoy hablando de milagro, rompí la cubierta, la llanta, fue un daño considerable lo importante es contarlo poderlo decir. Por medio centímetro no atraviesa al parabrisas en su totalidad y me pega en la cara, ahora estoy tomando noción de lo que podría haber pasado”.

“Estoy feliz porque estoy vivo” finalizó el vecino.