(C25N) El intendente espera un año difícil pero con mucha confianza en poder concretar varios proyectos en marcha.

“Catriel es una de las ciudades de la provincia donde las cosas se van concretando sin descuidar el factor social.

Sabemos que vienen épocas difíciles, sobre todo en aquellas familias que viven en la incertidumbre de saber si van a tener trabajo o no. Desde el municipio estamos preparados para esta etapa y ponemos el foco en todos los sectores. Por supuesto que nos gustaría que todos tengan trabajo, pero esta es la realidad”. Dijo

“Seguimos con mucha atención las negociaciones petroleras, el precio del barril criollo por ahora no nos favorece pero a mitad de año las cosas pueden cambiar”. Explicó

OBRAS Y PROYECTOS

“El tema gas es primordial para esta gestión, lamentablemente este año no vamos a contar con más bocas como pretendíamos pero la obra se hará en 2.017, los tiempos a veces uno no los puede manejar”.

Agua y cloacas también son temas a solucionar, todo e spoco porque la población ha crecido y cada vez hay más demanda pero tenemos el compromiso del gobierno provincial de trabajar en estos temas”

“Estamos trabajando en la construcción de viviendas junto al gobierno provincial, no al ritmo que quisiéramos pero avanzando y concretando el sueños de muchas familias.

“Las obras generan trabajo y eso es lo que debemos sostener”. Remarcó

“Hemos visitado recientemente el INVAP ya que estamos entusiasmados con el proyecto “energías renovables”, tenemos que aprovechar al máximo nuestros vientos patagónicos. Se va a instalar en el mediano plazo una torre de medición para comenzar a concretar esta idea”.

“Tenemos mucho entusiasmo y apoyo en lo que respecta a la granja porcina de modo que el año que viene será el despegue de este trabajo que llevamos adelante y en el cual estamos todos comprometidos”.

POLITICA

“Sigo creyendo que las políticas implementadas por mi gobierno excederán mi gestión y la vivarán las próximas generaciones. Desde lo político estamos creando cuadros para que sean los jóvenes quienes lleven adelante los destinos de esta ciudad”. Expresó Johnston

DESEOS

“Deseo para el año próximo que se cumplan todos los deseos de los Catrielenses. Desde nuestro lugar, donde nos puso el pueblo, haremos todos lo que esté a nuestro alcance para que así sea.

En lo personal debo decir que no ha sido un año bueno, han pasado muchas cosas, amigos que ya no están, se me fue un hermano lo cual me ha marcado mucho pero son cosas que hay que tratar de superar”. Finalizó