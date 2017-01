(C25N) El fin de 2.016, comienzo del nuevo año fue “relativamente tranquilo” según expresaron los responsables de la seguridad pública. No se registraron heridos por pirotecnia.

HOSPITAL:

El médico de guardia Gabriel Alvarado informó sobre una persona golpeada, (aparentemente en un local bailable), el mismo presentaba traumatismos varios.

Una joven (19 años) se encontraba internada por ingesta de abundante alcohol y se dio intervención a la policía ya que la misma decía haber sido abusada. Al ser revisada por el ginecólogo se habría constatado que no había lesiones que indicaran un abuso.

Hubo varios alcoholizados que fueron atendidos por la guardia. No ingresaron heridos por pirotecnia.

La Dra Sánchez (Pediatra) informó que no hubo nacimientos en las primeras horas del 1° de enero de 2.017.

COMISARIA 9°:

Hubo varios detenidos por ingesta de alcohol y grescas en un domicilio de calle Polonia al 50 (cuatro esquinas), se denunció el robo de un LCD, otros bienes y dinero en efectivo durante su ausencia (había concurrido a pasar la noche con familiares y cuando regresó se encontró todo revuelto).

MUNICIPIO:

El director de tránsito Fabio Calvo informó que hubo muy pocos incidentes, se realizaron controles programados en los lugares más críticos, (plaza San Martín, centro y aledaños) y control de alcoholemia. “Fue una noche y madrugada muy tranquila”. Dijo

Bomberos:

Se registraron dos incendios de pastizales producto de la pirotecnia. En simultáneo se revieron llamados de lote 14, calle Córdoba cerca del río y lote seis. También se registró un principio de incendio en un lavadero de calle Oslo (200 viviendas). Todos los siniestros fueron controlados.