Gastón Cabrera con solo 7 años comenzó a transitar el camino del automovilismo a bordo de un karting, hoy gracias a un gran esfuerzo, mérito personal y acompañamiento de su familia, a sus 19 años es el flamante piloto de TC 2000, donde competirá en este 2017 con un Renault Fluence. Fue el mayor ganador en la Fórmula Renault 2.0 en el 2016.

“El esfuerzo lo comenzamos haciendo desde que yo era muy chico arranque a los 7 años en karting, sin mi familia no hubiese llegado a ningún lado y a toda la gente de Catriel que siempre me brinda un apoyo enorme” expresó con mucha humildad el joven piloto catrielense en diálogo con FM Alas y C25 Noticias.

El exitoso presente en la Fórmula Renault 2.0 lo llevó a Gastón Cabrera a cumplir con uno de sus sueños, “tuve un año 2016 excelente con muchísimos logros, superando mis expectativas, ahora vamos a ver en el 2017 si se puede seguir por este rumbo”.

“Este año tuve muy buenos logros, el auto me acompañó mucho, trabajamos bastante, logramos tener un auto competitivo, pudimos ganar 7 carreras”.

El equipo LR Team ampliará su estructura en 2017 y se suma al TC2000 con un Renault Fluence al mando de Gastón Cabrera, la escuadra con sede en San Luis afrontará un nuevo desafío teniendo como máxima figura al piloto de Catriel. La escuadra puntana adquirió un Renault Fluence al JM Motorsports para que su piloto catrielense también tenga una nueva meta: competir en la categoría escuela de autos con techo.

“A mediados de año hubo un sondeo, había tenido algunas ofertas de varios equipo. A fin de año que llegó la noticia de que cerramos todo, me pone muy contento” destacó Cabrera.

OTRO NIVEL

El joven piloto recordó que la próxima competencia en el TC 2000 es a “otro nivel”, por los poderosos equipos que intervienen y los experimentados corredores.

“Tenemos que trabajar duro porque hay muchas marcas y equipos oficiales, para poder estar ahí arriba. Es otro nivel, si bien los autos para manejar son más fáciles, ´pero hay pilotos muy buenos, mucha plata puesta, marcas oficiales: renault, chevrolet, fiat, tienen todo, con 5 o 6 ingenieros por equipo”.

“Es complicado, pero este año demostramos en la fórmula renault, que con trabajo se le podía pelear a los grandes equipos así que vamos a intentar de hacer lo mismo en el TC 2000”.

PREPARACIÓN

Cabrera se mostró preocupado por estos meses en “stand by”, donde la puesta a punto y el entrenamiento es fundamental de cara a tan exigente desafío, “estos parates te matan, el TC 2000 no se puede probar, la categoria tiene los motores se los lleva y hasta que no arranca la competencia no los ves”.

“Vamos a tratar de probar en fórmula, para estar en ritmo, mientras trabajar en el auto, puesta punto y dejarlo lo mejor posible para el inicio del campeonato”

VEHICULO

La escuadra LR Team adquirió un Renault Fluence al JM Motorsports para competir en la categoría.

“El auto es un renault fluence, el equipo compró el auto y lo empezaron a armar ellos, todavía no me he subido, se lo entregaron los primeros días de diciembre,. no he viajado al Villa Mercedes, pero en enero voy a ir para allá, para arreglar todo, la butaca”.

CALENDARIO

La Comisión Deportiva del Automóvil Club Argentino confirmó el calendario competitivo del TC2000 para la temporada 2017 que tendrá inicio en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba y finalizará en el “Coliseo Porteño”.

El joven TC2000 tendrá un calendario compuesto por 12 fechas que se desarrollarán de marzo a diciembre, teniendo inicio en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba y finalizando en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

Calendario TC2000 2017:

1° – 12 de Marzo – Córdoba (Autódromo Oscar Cabalén)

2° – 16 de Abril – Buenos Aires (Autódromo Oscar y Juan Gálvez)

3° – 14 de Mayo – Concepción del Uruguay (Autódromo Concepción del Uruguay)

4° – 4 de Junio – A confirmar

5° – 25 de Junio – Rio Cuarto (Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto)

6° – 16 de Julio – Buenos Aires (Autódromo Oscar y Juan Gálvez)

7° – 06 de Agosto – Concordia (Autódromo Ciudad de Concordia)

8° – 10 de Septiembre – Oberá (Autódromo Ciudad de Oberá)

9° – 08 de Octubre – Córdoba (Autódromo Oscar Cabalén)

10 ° – 29 de octubre – A confirmar

11° – 19 de Noviembre – Parána (Autódromo Ciudad de Paraná)

12° -10 de Diciembre – Buenos Aires (Autódromo Oscar y Juan Gálvez)

FUTURO PROMISORIO

Cabrera es uno de lo pilotos jóvenes más requeridos en el último año, en este mundo del automovilismo que muchas veces es esquivo a la hora de los reconocimientos.

“El automovilismo por ahi te da y por ahi te saca, es un deporte muy ingrato, corren 50 pilotos y gana uno solo” afirmó el joven.

“Vamos a ver si podemos hacer un gran año para tener la posibilidad de que alguna marca pueda contratarme.

Tuve sondeos de grandes personas reconocidas en el automovilismo, es un mérito que por ahí no se da mucho, intente aprovechar las oportunidades y disfrutar todo lo que estaba viviendo”.

AGRADECIMIENTOS

“Dejame agradecer a SPS, a la empresa Hernández y a toda mi familia, el esfuerzo lo comenzamos haciendo desde que yo era muy chico arranque a los 7 años en karting, sin ellos no hubiese llegado a ningún lado y a toda la gente de Catriel que siempre me brinda un apoyo enorme” finalizó Gastón Cabrera.