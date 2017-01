Quiénes lo jugarán, qué federaciones serán beneficiadas, cuántos partidos jugará el campeón y cuánto tiempo durará la competencia que revolucionará el fútbol

1• A partir de la edición 2026 los Mundiales se jugarán con 48 selecciones en la fase de grupos a diferencia de las 32 actuales

2• La última modificación de este tenor había sido en 1998 cuando el cupo de participantes se amplió de 24 a 32

3• El nuevo formato se desarrollará con 16 grupos de 3 equipos cada uno

4• Los dos primeros de cada zona se clasificarán para dieciseisavos de final (sólo queda eliminado un país) y no a octavos

5• La FIFA estima incrementar sus ingresos en más de 1000 millones de dólares con respecto a los beneficios previstos para Rusia 2018 (con 32 participantes)

6• Se jugará un total de 80 partidos, se mantendría en 12 la cantidad de estadios en los que se disputarán los partidos y la extensión de la competencia (31 días). El campeón jugará la misma cantidad de partidos, siete en total, ya que si bien se agrega una llave más (dieciseisavos), se quita un partido de la fase de grupos

7• En caso de igualdad de puntos en la fase inicial, los clasificados a la próxima instancia se definirían por penales o por el ranking FIFA. En este punto Infantino aclaró que aún no está definido el sistema

8• De los cuatro proyectos presentados para el cambio de formato del Mundial, hubo uno con más consenso. El mismo apunta a repartir los cupos de la siguiente manera: 16 para UEFA (Europa), 9+1 para la CAF (África), 8+1 para la AFC (Asia), 6+1 para Conmebol (Sudamérica), 6+1 para Concacaf (Norteamérica) y una para OFC (Oceanía).

9• Para la clasificación habrá que reubicar el foco en el ranking FIFA que ya no se publicaría de manera mensual sino cada tres meses; y ya no se tendrán en cuenta los resultados de las diversas selecciones en los partidos amistosos a la hora de la clasificación sino que variarán los cocientes y resultados anteriores. No se tendrían en cuenta más de dos Mundiales

10• En mayo de 2022, poco antes del comienzo de la cita ecuménica en Qatar, se sabrá dónde será la Copa del Mundo en 2026

11• El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha pronunciado en favor de que los Mundiales se desarrollen en más de un país. El último con estas características fue el que organizaron Corea y Japón en 2002. Una prueba piloto también será la de la próxima Eurocopa, a disputarse en 2020, edición cuya fase final se disputará por primera vez en ciudades de 13 asociaciones diferentes del continente, según decisión adoptada por el Comité Ejecutivo de la UEFA.