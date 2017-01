Catriel – El Sindicato de Camioneros levantó la medida de fuerza, esta tarde, que llevaba adelante desde el lunes, cortando el ingreso al yacimiento Medanito y Entre Lomas, en reclamo por el anuncio de que 90 operarios se quedarían sin trabajo en la empresa Gabino Correa, por los recortes que realiza la operadora Pampa Energy.

La determinación surgió luego de una reunión en el Ministerio de Trabajo en General Roca, donde se llegó a un principio de acuerdo para darle solución al tema laboral y se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes.

Camioneros inició ayer un fuerte reclamo, cortando el acceso al yacimiento Medanito y Entre Lomas, tras la comunicación a los trabajadores y al gremio, que fueron notificados por la empresa que les habían bajado los servicios y se estarían quedando sin trabajo alrededor de 90 trabajadores que son de Neuquén, La Pampa y Río Negro, de Catriel son entre 40 o 50, en este caso pertenecen a la empresa Gabino Correa.

Desde el sindicato se solicitó una audiencia en el Ministerio de Trabajo en General Roca, la que finalmente se realizó esta mañana, y al parecer hubo un principio de acuerdo entre las partes. Buscando una solución al problema laboral, y se determinó levantar la medida de fuerza por parte de camioneros, y un cuarto intermedio hasta el próximo lunes para resolver el tema.

El delegado de camioneros en la ciudad de Catriel, Gustavo Sol, habló esta mañana con FM Alas y manifestó “hasta el momento no han llegado los telegramas, pero la empresa Correa dice que no puede aguantar más la gente porque le han bajado los servicios, le han bajado los camiones que tenía trabajando en los equipos, no puede soportar más la gente y se ha decidido mandar el telegrama”.

“Había una reunión programada para el lunes en Allen y la empresa Pampa Energía no se presentó, como que no le interesa mucho el tema, por eso decidimos tomar la medida de hacer un paro en el ingreso del yacimiento Entre Lomas y Medanito”.

“La medida: estamos sin dejar ingresar la gente y los turnos a trabajar, los que si ingresan las personas que están dentro de las plantas y la batería, para que no se rebalse algún tanque y después nos echen la culpa a nosotros”.

“La idea es que la gente siga trabajando si en algún momento cuando estaban las vacas gordas, ellos la agarraban, ahora que la repartan, tranquilamente pueden aguantar de seis meses a un año a los trabajadores”.

“Tengo entendido que Rubén Belich (Secretario General Camioneros) ha estado en comunicación con la CASEPE de Catriel, con Ramiro Arceo y con el gobernador de la provincia Alberto Weretilneck, para que nos apoyen”.

“La empresa viene soportando la gente en la casa hace bastantes meses, ahora ya no dan más y por eso tomaron la decisión de dejarlos sin trabajo y nosotros salimos a respaldar a los trabajadores”.

“Con nosotros no se han sentado a negociar las petroleras, yo creo que este es el camino para acordar un convenio que sirva para todo la cuenca”.

“La gente está muy preocupada, la incertidumbre te lleva a un estado de ánimo muy crítico, lo único que queremos nosotros es garantizarles que tengan una continuidad de trabajo”.

CASEPE

Por otra parte, Ramiro Arceo, Presidente de la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro (CASEPE) también habló con FM Alas e indicó “anoche hasta altas horas de la madrugada estuvimos reunidos con Rubén Belich, que más allá de ser el representante del sindicato de camioneros, también integra la CGT de la provincia, expresaba la preocupación, la cual compartimos con nuestra cámara, considerando esta decisión que están tomando algunas operadoras, en este caso Pampa Energy, con la baja de los equipos de perforación que son el eje motriz de la industria hidrocarburífera, por los servicios auxiliares que estos prestan, considerando las cargas líquidas, sólidas, y la mayoría de movimientos que se hacen hoy con camiones”.

“Lo que vamos a cuestionar es la forma en que están haciendo esto, los tiempos, creemos que acá hay un direccionamiento y una intencionalidad, considerando que enero son tiempos estivales, la gente está descansando, con las vacaciones merecidas, y de golpe y porrazo, de un día para otro anuncian que no van a perforar más y como consecuencia desafectan empresas de nuestra región”.

“La esencia de nuestra cámara es representar a los asociados, pero actuamos cuando vemos que tenemos invasión de empresas foráneas haciendo los servicios que podemos ejecutar o prestar nosotros”.

“En este caso surge una ambigüedad , hay que ser realistas, no hay trabajo y es una decisión que tomó la empresa. Lo que nos preocupa es que no se puede hacer una operación tan drástica, sin tener miramientos de lo que puede ocurrir a nivel social, más allá de que se consiga el dinero para las 90 personas que se quieren despedir, hoy es una curita para un cáncer, consideramos, porque son personas que vana a quedar paradas, sin trabajo y eso genera un problema social terrible, para localidades como la nuestra que tiene una economía única”.

“Hay que convenir un achique paulatino, en 6 meses, un año, con expectativa que en algún momento mejore, luego de los anuncios de la semana pasada (Nación)”.

“Lo que es la actualidad estamos terriblemente preocupados, este tipo de determinaciones que toman las operadoras hacen un efecto de contagio con las otras para tomar estas decisiones, y sin apoyo político en esta instancia nos vemos muy débiles, porque a veces hacerles entender el tema social a gente que solo mira números, es muy complicado”.

“Creo que en esta instancia avanzo muy bien el gremio con esta decisión de no aceptar un despido masivo, en todo caso programar algo paulatino, y en el tiempo para tener expectativas haber si esto mejora. Seguramente vamos a solicitar una reunión en forma inmediata de la comisión de seguimiento, la secretaría de hidrocarburos de la provincia y hasta el gobernador (Weretilneck), esto genera un caos social y un monton de dudas”.

“Sino que le dejen lugar a otra operadora que quizá quiera invertir, no podemos jugar con esta situación” finalizó Arceo.