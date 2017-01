Catriel (C25N) “Muchísima gente colaboro, gracias a ellos estoy operada” manifestó con gran felicidad la joven Pamela Villegas de 25 años, que sufre de obesidad mórbida, y fue operada con éxito el pasado viernes en el Policlínico Neuquén.

La intervención quirúrgica costaba alrededor $ 150.000, su familia y amigos iniciaron una campaña solidaria para reunir el dinero, donde colaboraron vecinos, empresas e instituciones.

Pamela habló esta mañana con FM Alas y se mostró emocionada por lo que le está pasando y la colaboración de los vecinos “”Estoy para empezar todo de nuevo, mi vida, una nueva etapa, debo cuidarme nada más, contenta, feliz, el viernes se realizó la operación en el policlinico Neuquén, entre al mediodía y salí a las 15,30 hs aproximadamente y con un final feliz”.

La joven de 25 años sufre de obesidad mórbida, conocida como obesidad grave u obesidad clase III, es el término para la obesidad caracterizada por un IMC (índice de masa corporal) de 40 o mayor, o de un IMC de 35 o mayor ante la presencia de al menos una u otra enfermedad significativa o discapacidad grave y minusvalía a causa del exceso de peso.

La obesidad mórbida es la forma más temible del sobrepeso pues además de disminuir la expectativa de vida causa discapacidad, minusvalía y problemas de exclusión social. Por sus efectos a nivel colectivo es un problema de salud pública en muchos países y que se ha ido incrementando como efecto de los cambios en las costumbres sociales y alimentarias.

La intervención quirúrgica se realizó el viernes 13 de enero de 2017 en el Policlínico Neuquén, y del costo total de la misma $ 150.000. Durante la semana pasada restaban aproximadamente 50 mil pesos para reunir los fondos y el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa fue quien ayudo con ese monto, haciéndose cargo además de los gastos de internación.

“Estuve dos días internada en terapia intermedia y el domingo me dieron de alta, me dijeron que haga vida normal, estoy con drenaje y con puntos”.

“Los médicos me felicitaron porque gracias a todo el cuidado que yo hice, salió todo bien”.

“Me siento re bien con un poco de molestia, pero feliz. La familia está re contenta, mis papás tenían miedo, ellos se tuvieron que quedar afuera, no pudieron entrar”.

BY PASS GÁSTRICO

El procedimiento consiste en disminuir y restringir la absorción de los alimentos creando un reservorio pequeño a expensas de la curvatura menor del estómago separado del resto del estómago para evitar un efecto fístula más una desviación al intestino delgado en Y de Roux, consiguiendo de esta manera una saciedad precoz por el componente restrictivo más una mala absorción que añade eficacia a la técnica.

En otras palabras, se reducen dos elementos: el tamaño del estómago, dejando sólo una pequeña porción, y la parte inicial del intestino delgado (conocida como duodeno). La pequeña porción de estómago que se mantiene se conecta con la parte media del intestino delgado, de manera que los alimentos ingeridos no atravesarán la parte descartada del estómago ni del duodeno. Se consigue con ello varios efectos: reducir la asimilación de alimentos ingeridos, estar saciados con menos cantidad de alimento (el estómago más pequeño se llena antes), y disminuir la producción de insulina por el páncreas. No obstante, el estómago descartado y el duodeno no se extraen del paciente, sino que se conectan a la parte media del intestino delgado, para permitir que los jugos gástricos ayuden a digerir la comida.

“En la semana tengo que ir a revisarme, hay posibilidades que me saquen el drenaje, y luego sigo con la dieta líquida que venía trayendo de antes, y despues cuidados intensivos en la forma de comer, el tipo de comida, va cambiando depende del paso del tiempo” indicó la joven.

“Por ahora tengo que caminar, después de dos o tres meses se puede hacer otro tipo de ejercicios”.

SOLIDARIDAD

A través de las redes sociales se inició la campaña para ayudar a Pamela, que luego fue captada por los medios de comunicación de la ciudad y mediante la difusión de amigos, conocidos y familiares, la gente ayudó en gran manera para poder reunir el dinero que se requería y así afrontar la operación.

“Muchísima gente colaboró, gracias a ellos estoy operada, a último momento desde el Sindicato (petrolero) salió el dinero que faltaba, eran aproximadamente 50 mil pesos y también de la internación. Sobró dinero que ahora lo vamos a informar, pero la estoy usando porque tengo que tomar otro tipo de cosas que no cubre la obra social”.

CONSULTAS DE VECINOS

La joven Pamela Villegas habló sobre las inquietudes que recibe de otras personas que también sufren de obesidad, “me han escrito por facebook o whatsapp, pero es cuestión de uno, yo se lo dije a un montón de personas, si vos no te pones esa meta, no lo vas a hacer por nadie más. Si quieren un consejo es lo mejor que te puede pasar. No va tanto en lo estético, es cambiar tu vida para poder hacer las cosas mejor y cambiar un estilo de vida que es muy pesado”.

PESO IDEAL

“El peso ideal sería 80 u 86 kg, estaría faltando bastante, pero con esta operación bajas muy rápido de peso. En el momento más crítico estuve pesando 196 kg, una barbaridad, y ahora capaz que estoy en los 130 kg. Ahora a ponerle pilas, por suerte no te da hambre” finalizó Pamela.

(Miguel Villablanca)