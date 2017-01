Catriel – “Nos ausentamos de la casa 15 minutos y nos robaron una camioneta, dinero y documentación” reclamó una familia de gitanos, esta mañana, dando a conocer un hecho delictivo acontecido en la tarde de este jueves, donde delincuentes ingresaron al domicilio de la familia Demetrio, sobre calle Irigoyen y sustrajeron una camioneta toyota hilux, $ 10.000 en efectivo, documentación personal de los moradores y de otros vehículos. Personal de la Unidad 9° de policia se encuentra en plena investigación del ilícito.

El robo se produjo en la tarde del jueves, a las 14,30 hs aproximadamente, la familia de la comunidad Zíngara Demetrio – Singer, se encontraban en su domicilio ubicado en calle Irigoyen, cuando se ausentaron alrededor de 15 minutos para realizar unos trámites y al regresar se encontraron con la puerta que da al patio, entreabierta, y un gran desorden en el interior del inmueble. Al parecer desconocidos aprovecharon esa ausencia para forzar la puerta, y perpetrar el ilícito, alzándose con una suma de dinero de $ 10 mil, que se encontraban dentro de la cartera de la mujer, además de la documentación personal del matrimonio y los hijos, y varias tarjetas verdes de otros vehículos.

Inmediatamente la familia dio aviso a la policía, cuando el personal de criminalística trabajaba en el lugar, detectaron que una camioneta toyota hilux modelo 2013, dominio MXW 385, propiedad de Demetrio, también había sido sustraída.

Maria Singer, víctima del hecho, habló esta mañana con FM Alas y contó lo sucedido “fue algo de 15 minutos, la gente piensa que somos ladrones, hace 10 años que estamos en Catriel. No somos chorros, queremos lo que es nuestro, nuestra camioneta, los dni de mis hijos”.

Los damnificados realizaron una publicación a través de las redes sociales, (facebook) para poder encontrar el vehículo robado “doy recompensa a quien encuentre mi camioneta, chocada, volcada, como este” expresó Singer, quien se mostró molesta ya que sufrió ataques y amenazas de varias personas que los agredieron verbalmente.

“Sufrí acusaciones, subí mi camioneta por facebook, y muchos me están acusando que me van a quemar la casa que me van a quemar el vehículo, nos insultan, que van a matar mis hijos” indicó.

“La camioneta no tenía combustible (gas oil) fui a las estaciones de servicio, a las remiserias, pero me dijeron que la camioneta no la habían visto. Si la venden tienen la tarjeta verde cortada, parabrisas roto, luz rota abajo, lona de color negro. 30.000 kilómetros” expresó la mujer.

Por otra parte, desde la Unidad 9° de policía, el Subcomisario Vega dio detalles del robo “horas 16, solicitan presencia de personal policial, esta familia comenta que se habían ausentado por un lapso de 10 minutos por trámites personales, y a su regreso constatan la puerta violentada, que habían ingresado, y sustrajeron dinero en efectivo, tarjetas, y cuando estaba trabajando la policía científica se percataron que les faltaba una camioneta”.

“En forma inmediata y en un operativo conjunto con otras unidades, se verifican los accesos, se dio conocimiento a las unidades de Puente Dique, Barda del Medio, Rincon de los Sauces y demás lugares”.

“Es una camioneta que tenía poco combustible, se verificaron las estaciones de servicio, sin obtener resultados positivos” destacó el Sub comisario.

LADRÓN CASI LINCHADO

La insólita situación aconteció alrededor de 20,45 hs, un joven de 26 años recorría algunos domicilios de calle Roque Saenz Peña, ofreciendo artículos para la venta como televisores, DVD, ropa, entre otros.

En una de las visitas, aprovechando que había un menor de 14 años, le ofrece varios elementos, al manifestar la gente que no les interesaba, el sujeto se va, pero a los pocos segundos estas personas se dan cuenta que les faltaba la bicicleta marca Benson rodado 29, por lo que inician una búsqueda y a los 10 minutos lograron interceptar al masculino. En un primer momento esta persona niega todo y surgen otros datos donde se puede recuperar la bicicleta, que se encontraba en la caja de una camioneta, las mismas víctimas ante la impotencia, lo toman a golpes de puño al sujeto.

Según fuentes policiales se trata de una persona con antecedentes, conocido en la ciudad, está a disposición de la justicia.

AUTO CHOCÓ UN POSTE

El siniestro vial fue este viernes a las 3 hs, dos masculinos de 22 y 24 años a bordo de un automóvil ford focus, dominio KMK 005, transitaban por calle Zurita al 427, cuando el conductor perdió el control del rodado e impactó de lleno contra un poste.

Los ocupantes del rodado resultaron ilesos, solo se registraron daños materiales.

CAUSA POR ABUSO SEXUAL

Durante la semana los efectivos de la Unidad 9° procedieron a la demora de un masculino de 40 años, sobre el que pesaba una orden de captura desde diciembre de 2016 por rebeldía, al no concurrir a declaración indagatoria, en una causa que sigue la justicia rionegrina donde está acusado de un supuesto abuso sexual ocurrido en el año 2014.

El hombre prestó declaración, posteriormente recuperó la libertad y esta a disposición de la justicia. (Miguel Villablanca)