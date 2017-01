La Biblioteca Popular “José Hernández” se encuentra en un proceso de restauración en lo edilicio, luego de la tormenta de octubre de 2016 que provocó daños considerables en el lugar, y de reconciliación con la comunidad, por lo que se ha iniciado una campaña de socios, ya que en la actualidad solo cuenta con 30 adherentes. En junio la institución cumplirá 40 años de vida y la comisión normalizadora junto a la bibliotecaria, están trabajando arduamente para llegar a esa fecha especial con las instalaciones remodeladas y logrando la personería jurídica.

La realidad de la biblioteca popular de la ciudad no es la mejor, solo el hecho de entrar y ver las instalaciones dejan un halo de tristeza y añoranza de otras épocas. Las inclemencias del tiempo durante el año pasado provocaron innumerables inconvenientes, tanto en lo edilicio, ya que se cayó parte de la mampostería del techo, inundando un sector de las instalaciones, con daños en el rincón infantil, a lo que se sumaron otro problemas en el sector del Salón de Usos Múltiples.

Sin embargo estos traspiés impulsaron a la actual comisión normalizadora, y a la bibliotecaria Analia Abuin, a redoblar esfuerzos y generar una gran campaña solidaria para renovar el edificio y lograr más socios.

Analia habló esta mañana con FM Alas y comentó “esto no es alentador, cada uno que entra en al cara se ve la que la imagen es fea, se ve todo despoblado, vacío”.

“Con un poco de ayuda vamos generando cosas, la gente se ha acercado a donar, productos o su voluntad. Necesitamos socios, gente que venga a dar una mano”.

“La semana que viene vamos a comenzar a pintar, a rasquetear las paredes. Después hay propuestas de un grupo de jóvenes que se acercaron, están dispuestos a salir casa por casa a hacer socios a compartir nuestra información”.

“Hay proyectos para hacer cosas solidarias, algún evento, que se está organizando para abril o mayo. De los artistas que se han sumado y quieren participar”.

40° ANIVERSARIO

“En junio de este año cumplimos 40 años, la verdad que queríamos que nos encuentre de otra manera, la suerte fue otra, pero tenemos la voluntad que sea próspero, esperamos llegar a junio festejando”.

PERSONERÍA JURÍDICA

Uno de los objetivo de la actual comisión normalizadora, es lograr la personería jurídica, y de esta forma poder tramitar otro tipo de programas y ayudas a nivel provincial y nacional. “Nosotros nunca tuvimos personería jurídica, vamos a cumplir tres años que estamos en proceso de armarla, fue muy duro poder armar el tema de los balances y poder juntar la plata para hacer todo eso” expresó Abuin.

“Este año estamos en el último paso que es juntar gente, convocar para que después participe en una primera comisión. Nos piden 15 titulares y 15 suplentes, y si tenemos treinta socios en total, es imposible”.

“La biblioteca ha cambiado, la gente que está al frente de la comisión normalizador es otra, tenemos otro fin”.

CAMPAÑA DE SOCIOS

“Para hacerte socio se necesita la fotocopia del DNI, de algún servicio, y el monto es de $ 50 la inscripción y $ 50 por el mes, para socio activo y $ 100 para socio protector”.

“Los beneficios son de poder retirar libro, participar de las actividades, hoy no tenemos el salon para prestar, pero si contamos con zona de WIFI, para que los chicos puedan estar acá con sus netbook”.

TECNOLOGÍA VS LIBROS

“Siempre se habla de porque esta la tecnología baja la cantidad de lectores, esto no es real, los libros no bajan de cantidad de publicaciones, hay una venta importante, mucha gente compra los libros y no viene a consumirlos a la biblioteca, lo que nosotros no tenemos actualizado nuestras novelas y temarios, se complica porque por ahí nos vienen a pedir títulos nuevos y no los tenemos”.

PROVINCIA

La bibliotecaria indicó que por el momento no se ha recibido gran ayuda desde los estamentos provinciales, “vino la gente de cultura y nos dijeron que la biblioteca depende de nosotros, es un edificio propio, tenemos que arreglar y hacernos cargo, lo demás nos pueden ayudar desde otro lugar, pero no nos puedan dar plata ni nada”.

“Desde bibliotecas de la provincia, ellos están bastante desestructurados, así que mucho no nos pueden ayudar”.

ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA

“Nosotros hicimos un planteo de hacer actividades, convocatoria de talleristas, para que la gente se acercara y fuera parte. No solo el hecho de consumir libros, sino un espacio de la sociedad y para la sociedad, siempre dijimos que la biblioteca está a disposición de la gente”.

COLABORACIÓN DE LA COMUNIDAD

“Los chicos de Kaypacha y Vintage cuando hicieron el evento en noviembre del año pasado, lo recaudado con la entrada nos lo donaron. Fuimos utilizando el dinero para pagar las facturas de los servicios, mantener el espacio verde, y demás”.

“Estarían faltando 8 rollos de membrana para la segunda parte de la biblioteca y después queda todo el salón de usos múltiples, que serían 14 rollos”.

“Recibimos donaciones de pintura pero va a faltar un tanto más” finalizó Analia Abuin.

Al cierre de la entrevista personal de obras públicas del municipio se acercó al lugar para brindar su colaboración y desde un local comercial, Corralón Arena, se ofrecieron membranas para la parte de los arreglos que se requieren en el techo del edificio.