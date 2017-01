Tras la derrota de Boca ante River en el Superclásico disputado en Mar del Plata, Vicente Pernía arremetió con todo contra el equipo y algunos jugadores. En especial con Fernando Gago, al que le recriminó por haber vuelto a mostrarse quejoso y protestón contra los árbitros.

“Mientras estaba Tevez, Gago no opinaba y no hablaba con los referís. No hacía gestos, casi que no gesticulaba, pero anoche gesticuló todo el partido. Perdíamos 1-0 y estuvo hablando con el árbitro como un minuto y medio, y es un minuto y medio que se perdió de jugar el partido”, comenzó el Tano.

Con el correr de los minutos, su análisis empezó a levantar temperatura y fue muy duro con Pintita: “Parece que ahora que se fue Tevez se pone como jefe y no te tenés que poner como jefe otra vez, tenés jugar, meter y correr”.

El ídolo de Boca, quien logró seis títulos entre la década del 70 y 80, entre ellos dos Copas Libertadores y una Intercontinental, reconoció que Gago “es un jugador excelente desde lo técnico” y destacó su habilidad para lograr una buena ubicación y así poder recuperar muchas pelotas.

Sin embargo, no tuvo reparos en decir que “no es el típico cinco que me gusta” y volvió a cuestionarle su forma de desenvolverse con los árbitros. “Anoche me dio la sensación que se fue Tevez y ya empezó a discutir otra vez con el referí, a gesticular, a que si no le cobran algo se agarra la cabeza y se lamenta. ¡Estás perdiendo un partido y el partido se tiene que seguir jugando porque si no lo jugás tenés más posibilidad de perderlo!”.

Pernía se refirió al rendimiento que demostró el equipo en Mar del Plata y analizó puntualmente a la defensa: “Salen todos jugando con delanteros rivales a dos metros, la verdad no lo entiendo. Se arriesga inútilmente. No podés copiar al Barcelona con jugadores que están de casualidad en Primera División. ¿Cuál es el concepto de salir jugando?, no sólo Boca, lo digo porque en todos los equipos pasa esto”.

“Sigo viendo a Boca igual que el año pasado: muy impulsivo, con muchas ganas, peleando, con pases comprometidos y con rivales encima, la pelota se hace enredada y sucia. Para mí juega demasiado rápido Boca y no sé por qué ese deseo de querer estar 4-0 en el segundo tiempo. Valoro la voluntad que ponen, pero eso hay que hacerlo cuando no tenés la pelota. Si la tenés, hay que jugar”, continuó en diálogo con Un Buen Domingo, por Radio La Red.

Pero Gago no fue el único al que le apuntó el ex defensor xeneize, también le dejó un mensaje a Ricardo Centurión. “Centurión no es mal jugador, pero le diría que no gambetee en la mitad de cancha porque perdió tres pelotas y fueron tres situaciones de gol. Que lo haga dentro del área o a dos metros, que es penal o tiro libre”.

Para terminar, fue crítico con la actitud que mostró Guillermo fuera del campo de juego: “En un amistoso aunque sea River hay que cuidarse más de rezongar. A los cinco minutos ya estaba peleando con los árbitros y eso medio que exaspera el partido y no me parece del todo bueno. Sé que él tiene el carácter de los que sentimos la camiseta, pero en un partido más tranquilo con esto desde afuera ayudamos que se caliente”.

Sin embargo, no dudó en calificar al Mellizo como el mejor de la historia de Boca: “Para mí Guillermo es el mayor ídolo. Es un genio como persona, profesional y jugador. Él no jugó una final del mundo y no dijo nada. Tenés que ser bueno para hacer eso. Si me pasa a mí no juego nunca más. Era totalmente determinante”. (Infobae)