“No hay dinero para hacer la obra del hospital, voy a presentar un recurso de amparo para que esto no quede impune” denunció la legisladora del Frente para la Victoria Daniela Salzotto, esta mañana, haciendo referencia a la obra que se anunció por parte del gobierno provincial y todavía no se ha iniciado. Además informó sobre el relevamiento que se realizará en la ciudad, en lote 14 y 15, con el objetivo de presentar un proyecto para viviendas sociales a través del Ministerio de Desarrollo de Nación.

La legisladora Salzotto, habló esta mañana con FM Alas sobre la propuesta del “Movimiento Evita”, con una conexión del trabajo de lo que es economías populares desde el Ministerio de Desarrollo de Nación, donde se estaba solicitando un relevamiento para saber cuales son los barrios populares, lo comúnmente llamados “tomas”, en Catriel aparecen el registro de dos: Lotes 14 y Lotes 15, y se incorporó otro loteo de Barrio Preiss.

“Con mucha expectativa porque a partir de este recibimiento que las familias hagan a los relevadores, vamos a obtener importante datos que tienen que ver con las características que están teniendo las familias, la necesidad de empleo, quienes poseen titulo, si en algún momento se les ha asignado algún crédito para construcción y demás”.

“La expectativa mayor es a partir de estos datos poder ir haciendo un proyecto donde se apunte a contar con planes de vivienda que tanto se necesitan en la localidad por sobre todas las cosas lo que el vecino quiere, es poseer su vivienda propia, es el caso de varias familias que hacen mas de 20 años que viven en la localidad y siguen alquilando”.

“Apuntar también al tema salud, hay muchas familias donde sus hijos que no han sido registrados, no cuentan con los planes de vacunación, no cobran la asignación universal, bueno todos estos datos y la información la van a prestar los relevadores que van a visitar cada uno de los domicilios”.

“Hubo una capacitación la semana pasada con referentes de la Fundación Ecos, que tienen mucho recorrido social, llegaron los capacitadores de nación con los mapas y los datos que hay es entre 70 y 80 familias”.

DEMANDA POR VIVIENDAS

“Sabemos que el tema vivienda es una gran necesidad, Catriel es en este sentido uno de los puntos mas frágiles y débiles, el trabajo, la cuestión del terreno, la vivienda, se padece muchísimo en varios vecinos de la ciudad” manifestó Salzotto.

“Ayer escuchaba al señor intendente que manifestaba que a partir de lo que se obtenga de ganancias de este proyecto alternativo se iba a invertir en la construcción de viviendas sociales. Yo quiero saber, hoy y voy a preparar una solicitud de informes, de cuanto esta siendo la ganancia de ese proyecto, porque la inversión es mucha, y ya tendríamos varias viviendas sociales hechas”.

“Mas allá de las 18 o 12 que se entregaron y se van a entregar, yo quiero que el vecino vea los frutos de lo que se dice. Porque nosotros la realidad que vemos todos los días acá en el bloque o yendo a los barrios es otra”.

“Cuando se evaluó la aprobación del presupuesto 2017, aparece entre los ítems sobre la construcción de la fundación, polo porcino y demás, casi 32 millones y la construcción de viviendas sociales abarca 16 millones”.

ECONOMÍA ALTERNATIVA

“Estamos trabajando con un grupo de jóvenes de la localidad en formar un proyecto alternativo con derivados del petróleo”.

“La inversión que se esta haciendo con el frigorífico, con el polo porcino, no nos han mostrado hasta el momento las pruebas de las ganancias que se están obteniendo”.

REUNIÓN DEL PARTIDO JUSTICIALISTA

El viernes 20 de enero viajaron a la localidad de Las Grutas, en debate y reunión con el presidente del partido Martín Soria, intendentes de provincia , legisladores provinciales, que responden al lineamiento político – partidario, el tema que los convocó fue la solicitud del gobernador Alberto Weretilneck (Río Negro), del endeudamiento.

“Lo que se pudo trabajar es que la provincia al momento se encuentra en una situación de crisis, por eso la solicitud del gobernador del endeudamiento, y muchos intendentes y concejales de Río Negro manifestaban las promesas de construcción de distintos edificios, y me vino a la memoria la tan recurridas promesas del sr. gobernador con el hospital local”.

HOSPITAL CATRIEL

El gobernador Alberto Weretilneck anunció en el 117° aniversario de Catriel, que comenzarian los trabajos en el nuevo hospital, con una inversión que supera los $183.000.000.

Los trabajos a cargo de la empresa Mocciola S.A e incluirán una superficie total a ejecutar de 6.643,87 m2, y demandará una inversión de $183.280.863. El nuevo establecimiento se desarrollará en una sola planta y contará con área de ingreso al público ambulatorio, consulta externa, admisión, administración y dirección, rehabilitación, laboratorio y hemoterapia, vacunación, diagnóstico por imágenes, e internación, ente otras.

La obra no se ha iniciado aún, por lo que la legisladora Salzotto expresó “lo que me informaron es que no hay dinero para la construcción del hospital de Catriel, la obra y fue licitada en dos oportunidades hace un año”.

“A partir de esta solicitud de bonos de endeudamiento que hace el gobernador, vamos a re licitar?, a re presupuestar nuevamente la obra del hospital de Catriel?”

“Esto va a llevar a tomar otras medidas por parte del bloque, con el tema de salud en nuestra localidad, no se pueda dejar que nos sigan manoseando de esta manera, la comunidad necesita mayor especialidad, mayor atención, y seguir viviendo de la promesa que nos van a construir el nuevo hospital, bueno parece que no hay dinero hoy”.

“Yo quiero que venga el sr. gobernador y le muestre a los vecinos donde esta el dinero que prometieron y ya presupuestaron y donde esta la obra que todavía no se ha echo”.

“Vamos a hacer una presentación de un nuevo recurso de amparo para que esto no quede impune, que tenemos que esperar que nos sigan prometiendo y nos sigan engañando”.

“Que Catriel se haga sentir, que cumplan con lo que le prometieron al vecino” concluyó Daniela Salzotto.