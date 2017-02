La Dirección de Deportes, informa que se puso en marcha el programa 2017 de la disciplina Vóley, coordinada por Rómulo Aguilera Souza.

En tal sentido, en el área Competencia Federados (categorías sub 13, sub 14 y sub 15) se iniciaron los trabajos de pretemporada, que tendrán una duración de 10 días.

Los mismos se desarrollan en la zona del autódromo y la subida al Ceferino y tienen como objetivo la puesta a punto física para encarar las competencias que se vienen.

Luego de estas tareas de base, la pretemporada continúa en el SUM Municipal y el SUM del CET 7, con trabajos de técnica y táctica.

Por su parte, el área Iniciación Deportiva, que incluye las escuelitas de voley de los barrios, inicia sus actividades en el mes de marzo.