25 de Mayo – “Todas esas mentiras, todo lo que dice el gremio, todo ese verso que venimos escuchando, los jueces acaban de decir ‘no’ no es así, esto paso en la escuela, los chicos fueron abusados y condenaron por eso” manifestó el abogado querellante Armando Agüero, luego de conocerse la sentencia a los docentes acusados por los abusos sexuales en el jardín de infantes, fueron condenados por tres casos y absueltos en otros tres por el beneficio de la duda. El Tribunal de Audiencia que integran los jueces Gastón Boulenaz, Andrés Olié y Gabriel Tedín leyó la sentencia después del mediodía, en medio de un fuerte operativo de seguridad y una manifestación de los familiares de los nenes.

El profesor Marcelo Tatavitto fue condenado a 18 años de prisión por abusos sexuales gravemente ultrajante de los tres niños. Oscar Aníbal López fue condenado a 7 años como autor del mismo delito, en un caso. Las docentes jardineras fueron condenadas también: María Angélica Bastías a 7 años de prisión por su participación en el abuso de uno de los niños, y María José Tello, a 3 años y 6 meses de prisión y 7 de inhabilitación para ejercer, en su caso por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por uno de los niños abusados.

Tras una tensa y larga espera, los padres de los niños que viajaron en gran cantidad desde la localidad veinticinqueña hasta Santa Rosa, esta mañana conocieron la sentencia dictada por los jueces en el Centro Judicial. La jornada estuvo cargada de emoción, expectativa, en las horas previas a dictarse el veredicto y luego se transformó en bronca, dolor, indignación y aceptación.

“Nos dieron esto como un premio consuelo, no están haciendo justicia. La diputada Marcela Coli está detrás de todo esto, Utelpa pagó el abogado. Los padres no estamos conformes con la condena” aseveró una madre a la salida del edificio judicial.

Por su parte el abogado querellante Armando Agüero destacó “no va a haber nada que recompense la situación no conozco bien la sentencia, se lo mismo que ustedes. Ninguna sentencia va a satisfacer lo que ustedes quieren, ni aun la de Tatavitto, que es de 18 años, va a satisfacer lo que los papas quieren, por el dolor que vienen sufriendo”.

Cuando los padres salieron del centro judicial, una vez conocido el fallo, se generaron una serie de disturbios en el exterior del edificio, debido al clima generado por la tensa espera. Sin embargo el abogado Agüero logró bajar los decibeles a la cuestión y calmar los ánimos, “lo importante es que tenemos de los seis chicos que trajimos a proceso, condena por tres, y para todos los docentes. No los satisface, seguramente que no. Hay tres chicos que quedaron por el beneficio de la duda, absueltos los imputados, hay que ver cuáles fueron las razones por las cuales llevaron a dudar a los jueces, y ver como seguimos discutiendo en los procesos que sigan respecto de estos tres casos”.

“Aunque no los convenza y ustedes pretendan más, y en eso estoy absolutamente de acuerdo, la resolución de los jueces está legitimando, está dando por cierto lo que ustedes han venido sosteniendo”.

MENTIRAS

El letrado no dejó de hacer referencia a los múltiples planteos realizados desde la defensa de los acusados, donde siempre se argumentó aspectos relacionados a una causa armada y otros causales. “Todas esas mentiras que veníamos escuchando, de que fueron los papás quienes abusaron, no fueron los docentes, que fueron las iglesias, el club, que David Bravo (ex intendente), de que esto fue un invento de los jueces, un invento de los fiscales… todas esas mentiras, todo lo que dice el gremio, todo ese verso que venimos escuchando, hoy los jueces acaban de decir ‘no’ no es así, esto paso en la escuela, los chicos fueron abusados y condenaron por eso”.

“El resultado es positivo, desde mi punto de vista, porque creen en lo que ustedes están diciendo”.

“Todas las mentiras que escuchamos de los abogados, de los gremios, de un montón de gente que vino a mentir, los jueces están diciendo no fue así”.

CHAPA DE ABUSADOR

“Los condenados cuando salgan van a llevar la chapa de abusadores durante toda la vida. Siguen presos porque son abusadores y van a estar ahí los años que tengan”.

“Entiendo que a Tatavitto lo están condenando por haber sido autor de los hechos y a los otros por haber participado”.

“Todo el discurso revictimizante, desligitimador, protector de abusadores, discurso de encubrimiento que hemos venido escuchando de ciertos sectores, que es un discurso desvergonzado, es mentira. Es decir que ya no hay ninguna duda que esto paso y los niños fueron víctimas de abuso en esta escuela”.

APELACIÓN

“No he hablado con el fiscal para saber cuáles son las intenciones, depende de mí y en razón a lo que me han manifestado los papás no cabe ninguna duda que vamos a tener que cuestionar la absolución de los imputados respecto de estos tres niños. Tenemos que leer y analizar la causa y después ver la conducta a seguir”.

“Podemos desentrañar la cantidad de complicidades dentro del sistema educativo, que vinieron acá a mentir respecto a que era imposible de que esto hubiera sucedido”.

“Así como también las complicidades en otros niveles, como puede ser el gremial y de algunos medios de prensa”.

Por otra parte el Fiscal Juan Bautista Méndez dijo “esta es la parte resolutiva nada más, evidentemente es una sentencia muy larga, que nos vamos a tomar el trabajo de leerla con detalle, analizarla, consideramos que los jueces han valorado el trabajo realizado desde el Ministerio Público Fiscal, acompañado por las querellas”.

“En principio se logró un objetivo que es la condena, en este sentido podemos decir que nos sentimos satisfechos, independientemente del monto de la pena. Acá se trajo a juicio a 4 imputados y se logró la condena de los 4, no es poca cosa”.

“De una primera lectura surge que se condenó por tres de los 6 casos traídos a juicio, y por otros tres por el beneficio de la duda, se los absolvió, vamos a ver si podemos impugnar esa parte de la sentencia” finalizó.

Marcha en 25 de Mayo:

Tras conocer los fallos, familiares y amigos de las víctimas de abusos, viajaron rápidamente a 25 de Mayo a fin de encontrarse con el resto de familiares que no pudieron viajar a la capital Pampeana. Rápidamente se organizó una marcha confirmando con el grito al viento que “la lucha continua”, tanto por los 6 casos expuestos en audiencia como los 30 restantes que pronto deberán sortear todas estas cuestiones legales que en los primeros casos llevó casi dos años de luchas constantes.

Una importante cantidad de vecinos marcharon por las calles Venticinqueñas reclamando por justicia, entendiendo que los años impuestos por los Jueces no son suficientes…”la lucha continua”

