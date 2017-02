La legisladora provincial Viviana Germanier habló esta mañana sobre la complicada situación económica de la provincia de Río Negro y la solicitud del gobernador para adquirir deuda por 500 millones de dólares, con el objetivo de a través de esos fondos cubrir el déficit fiscal y financiar obras ya previstas y aprobadas. Además respondió las críticas de la legisladora del PJ Daniela Salzotto, por la obra del nuevo hospital y respecto al frigorífico, diciendo y el plan de vivienda sociales que tiene el municipio, “nosotros estamos hablando de hechos, el resto es hojalata” espetó.

Viviana Germanier, legisladora de Juntos Somos Río Negro por el Circuito Alto Valle Oeste, expresó “estamos en una situación bastante complicada de la provincia, que tiene que ver con la reducción de los ingresos a partir de la merma en las coparticipaciones nacionales, no nos olvidemos que las provincia tiene un gran porcentaje de recursos que viene de nación”.

El gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, envió a la Legislatura provincial un proyecto para emitir deuda pública externa por una suma de 500 millones de dólares bajo la denominación de “Bono de Financiamiento de Infraestructura Energética y Productiva”. Luego se requerirá la autorización nacional para contraer la deuda externa, para lo que en estos momentos no parece haber dificultad.

“Por eso es muy importante avalar el endeudamiento que pide el gobernador Alberto Weretilneck, que muchas provincias ya lo tienen, porque la idea es que esto no repercuta en los servicios y el trabajo que tenemos que hacer por la gente” expresó Germanier.

“Creo y tengo fe que vamos a lograr la mayoria que necesitamos en la legislatura provincial, a pesar de que muchas veces en la política se analizan cuestiones políticas y partidarias, tenemos dirigentes que piensan en la gente y en el progreso de nuestra provincia, que es lo que estamos tratando de hacer desde “Juntos Somos Río Negro”.

HOSPITAL CATRIEL

El gobernador Alberto Weretilneck anunció en el 117° aniversario de Catriel, que comenzarian los trabajos en el nuevo hospital, con una inversión que supera los $183.000.000.

Los trabajos a cargo de la empresa Mocciola S.A e incluirán una superficie total a ejecutar de 6.643,87 m2, y demandará una inversión de $183.280.863. El nuevo establecimiento se desarrollará en una sola planta y contará con área de ingreso al público ambulatorio, consulta externa, admisión, administración y dirección, rehabilitación, laboratorio y hemoterapia, vacunación, diagnóstico por imágenes, e internación, entre otras.

Consultada por el tema la legisladora de la oposición Daniela Salzotto fue muy crítica con el gobierno provincial por el retraso en la obra.

Por su parte Viviana Germanier sostuvo “en algún momento fui legisladora municipal, cuando teníamos un ministro de obras públicas que visitó la localidad, que era Osvaldo Mildenberger, y ni siquiera tenían un proyecto para hacer un hospital y estaban pensando de qué lugar iban financiar un hospital en Catriel”.

“Nosotros, no se si desconoce la legisladora Salzotto, que los recursos para el hospital como es para las escuelas 204 y la 195, vienen de un lugar que es muy caro para los catrielenses, que son los recursos petroleros”.

“Esos recursos están, yo estoy en permanente contacto con el ministro de obras públicas, hay una empresa Roque Mocciola SA, un presupuesto de alrededor de 184 millones de pesos para una obra que tiene una importancia muy grande para nuestros ciudadanos”.

“Tenemos el espacio, que está en los lotes de Nuevas Raíces, que fue cedido por la municipalidad, que fue conseguido en un trabajo que se hizo desde tierras, ese predio había sido donado por YPF y por 20 años estuvo esa donación y nadie desde acá hizo nada, quiero decir que el PJ tenía representantes en la legislatura municipal, eran gobierno, ella es gobierno, entonces hay que ver qué gestiones se hicieron, qué caminos se siguieron”.

Salzotto, legisladora por el PJ, dijo hace uno días, “Vamos a hacer una presentación de un nuevo recurso de amparo para que esto no quede impune, que tenemos que esperar que nos sigan prometiendo y nos sigan engañando”.

Mientras que Germanier respondió “para llegar a un recurso de amparo hay que agotar las vías administrativas”.

“Nosotros estamos trabajando con la empresa por el tema de las nivelaciones, ya estuvo presente la empresa, en contacto con tierra”.

“Desde el ejecutivo municipal se envió un pedido para modificar algunas cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad, tenemos que pensar bien en ese tema y de lograr que esas calles internas sean acordes el proyecto urbanístico de la ciudad”.

“Se tiene que aprobar el proyecto ejecutivo”.

“Los pasos los estamos dando, al hospital no lo vamos a ver en un tiempo largo, si estamos viendo dos obras que se están haciendo con esos recursos”.

FRIGORIFICO – VIVIENDA SOCIALES

En respuesta también a las críticas de Salzotto por la falta de viviendas en la ciudad y sobre la marcha del proyecto del frigorífico, la legisladora provincial indicó “es una visión bastante mezquina, lo que nosotros estamos pensando es en un proyecto a largo plazo de sustentabilidad municipal. Una inversión que se tiene que hacer para generar recursos para el municipio, con el objetivo de hacer obras de viviendas, que no son obras que hace un municipio normalmente.

Esta municipalidad ya hizo viviendas y las ha entregado”.

“Entonces no puede decir que no nos estamos ocupando de un problema que es muy serio. Nosotros estamos hablando de hechos, el resto es hojalata”

REFORMA EDUCATIVA

No existe más el tradicional espacio estival de apoyo y recuperación para los alumnos con materias pendientes, los exámenes sólo serán optativos y las repitencias quedan desterradas. Así, Educación ejecuta la reforma secundaria, focalizada en el 2017 en 93 escuelas diurnas, a pesar que Unter rechaza su aplicación y el ministerio resolverá en febrero en asambleas de docentes qué región avanza en la modificación en las aulas.

Las reformas en las escuelas secundarias, con un ambicioso plan que modificará contenidos y abordajes e involucrará a una comunidad de 70 mil estudiantes y 10 mil docentes.

Estas modificaciones en el nivel medio obedecen en gran medida a la repitencia, el abandono, la deserción y la exclusión ronda el 40%, con un alejamiento determinante en los dos primeros años.

La legisladora Germanier habló sobre el tema “que se queden tranquilo que es un trabajo muy bien pensado, todos los docentes, yo soy docente, sabemos de las fragilidades que tiene la escuela media”.

“Hemos tenido muchas experiencias muy ricas en Río Negro, que han quedado truncas, esta queremos que sea para beneficio de los jóvenes, porque la escuela tiene que ser un instrumento donde los jóvenes encuentren y canalicen sus vocaciones, sus inquietudes, sus posibilidades, sus potencialidades, por eso estamos trabajando, mejorando no solamente la cuestión de los estudiantes, a través de las tutorías, del seguimiento, de buscar estrategias para que ellos se involucren y se queden en la escuela”.

“También beneficia a los docentes, que siempre pedimos tener unificado nuestro trabajo en una escuela o dos, sino se dispersa mucho y no rinde, no está el sentido de pertenencia, no podemos trabajr en proyectos institucionales.

Lo dice una persona que trabajó en un proyecto que duró mucho tiempo, fue “Joven Catriel” mucho chicos todavía lo recuerdan esas son las experiencias que nos hacen aprender” finalizó Viviana Germanier.