Catriel – “Hay mucha demagogia, ánimo de romper, de menospreciar el trabajo que se hace, de no construir, ánimo solamente de pegar a una gestión que viene creciendo” contestó el legislador del MOVIC Nicolás Sgalla, a las críticas vertidas por Daniela Salzotto (PJ) durante la semana, en referencia al problema habitacional, el polo productivo y las economías alternativas.

Las declaraciones de la legisladora del PJ Daniela Salzotto ha dejado mucha tela para cortar, ya que calaron hondo en el seno de la gestión municipal, en especial cuando hizo una dura apreciación sobre el polo productivo “escuchaba al señor intendente que manifestaba que a partir de lo que se obtenga de ganancias de este proyecto alternativo se iba a invertir en la construcción de viviendas sociales. Yo quiero saber, hoy y voy a preparar una solicitud de informes, de cuanto está siendo la ganancia de ese proyecto, porque la inversión es mucha, y ya tendríamos varias viviendas sociales hechas” espetó Salzotto.

El guante lo recogió su par Nicolas Sgalla (MOVIC) quien manifestó “las declaraciones son un tanto desacertadas, porque toman ahora una dimensión extra porque se nota que empieza el periodo de campaña para las elecciones constituyentes, entonces se entiende eso de salir a pegarle siempre al gobierno”.

VIVIENDAS SOCIALES

Sgalla resaltó que en la provincia de Río Negro hay un solo municipio que está construyendo soluciones habitacionales con fondos genuinamente generados por el municipio, y es el municipio de Catriel. “Entregó 18 casas, que está terminando 12 más para ser entregadas, que está en otro plan de 40 casas que se están construyendo, hay 41 viviendas más que se van a construir,,esto sumado a las 60 soluciones habitacionales que están detrás del barrio YPF que se van a continuar”.

“El tema de decir que no se está trabajando no es real”.

RELEVAMIENTO EN LOTE 14 Y LOTE 15

La legisladora Salzotto, habló sobre la propuesta del “Movimiento Evita”, con una conexión del trabajo de lo que es economías populares desde el Ministerio de Desarrollo de Nación, donde se estaba solicitando un relevamiento para saber cuales son los barrios populares, lo comúnmente llamados “tomas”, en Catriel aparecen el registro de dos: Lotes 14 y Lotes 15, y se incorporó otro loteo de Barrio Preiss.

Tras escuchar lo vertido por Salzotto, Nicolas Sgalla le recordó “hizo mención al lote 14 y al lote 15, yo recuerdo cuando el partido que ella hoy está representando en la legislatura le dijo no a la recuperación del lote 14 en el año 2013, por ese caso tuve que viajar varias veces al juzgado de Cipolletti, porque además me hicieron una denuncia, el partido que ella está representando”.

“Le dije al juez que mezquindades políticas le habían dicho que no a una solución para los vecinos de allí, que hoy continúan viviendo en la misma situación, esto se podría haber solucionado mucho tiempo antes”.

En el año 2013 la Legislatura de Catriel en una sesión extraordinaria, desaprobó la compra venta del sector en cuestión, tal como lo había asegurado el intendente Carlos Johnston. La tierra pertenece a una empresa, pero allí viven desde hace años unas 70 familias de manera irregular.

“Fue este mismo partido que el año pasado presentó un proyecto de expropiación, en el cual no estaban de acuerdo, después de una larga discusión, con la presión de los vecinos en el lugar, no les quedó otra que acompañar el proyecto”.

“Hoy escucharla decir que ellos están trabajando en lote 14 o en lote 15, cuando ni siquiera se podían acercar porque les habían dicho que no a los vecinos, entonces llama poderosamente la atención la demagogia con la que se está actuando hoy, a dos meses de las elecciones”.

“Demagogia total”.

PROYECTO ECONOMÍAS ALTERNATIVAS

La legisladora del PJ había informado que estaban trabajando con un grupo de jóvenes de la localidad en formar un proyecto alternativo con derivados del petróleo.

Sgalla, dijo al respecto “están evaluando proyectos de diversificación económica, y el mismo dice que es con hidrocarburos, entonces la constitución es bastante clara, un porcentaje de lo que entra al municipio en concepto de coparticipación tiene que aplicarse a la diversificación económica, y esto tiene que ver con generar políticas, espacios propicios, para que ese dinero que se invierta vaya a otras economías alternativas al petróleo”.

POLO PRODUCTIVO – FRIGORÍFICO

La legisladora de la oposición reclamó al municipio que dieran a conocer los números de las ganancias obtenidas hasta el momento con lo producido por el nuevo frigorífico.

“Escucharla decir de qué está esperando ver cual es la ganancia de un proyecto que no acompañaron, porque este proyecto de todo lo que tiene que ver con el polo productivo fue aprobado en la legislatura municipal por mayoría, pero no por unanimidad, el bloque en el cual ella está la frente le dijo no a este proyecto, pero hoy reclaman las ganancias”. respondió Nicolas Sgalla.

“Este proyecto fue aprobado por la legislatura provincial por unanimidad, donde todos los partidos políticos que están representados, el mismo partido que ella representa en la localidad, también acompañó y aca por mezquindad política le dijo que no”.

“Hoy sale a la radio a reclamar, exigir, quieren ver donde están las ganancias de un proyecto que recién está comenzando a caminar”.

“No acompañaron el recorrido por las instalaciones, tampoco a la jornada donde se explicó el proyecto, no aceptaron.

hoy le están exigiendo al municipio en algo que no acompañaron, no están de acuerdo, pero si exigen. Lo que falta es compromiso, falta pensar en una ciudad más grande, dejar de ser tan limitado en lo que puede llegar a crecer la localidad y empezar a mirar a Catriel como un conjunto de vecinos que quieren que esta ciudad sea cada vez mejor, más grande y más importante”.

“En eso siempre nos van a encontrar a los legisladores del Movimiento Vecinal, trabajando en este camino, unidos”.

“Esperamos y entendiendo que ella es una persona que se decía a analizar todas esas cuestiones que en ese ámbito ella se desenvuelve muy bien, que pueda analizar cuales son las política correctas, cuáles son las políticas que está llevando adelante esta gestión, que entienda que son políticas sociales, que van a trascender la gestión de estos 4 años y seguramente va a trascender los próximos 4 años del gobierno que sea”.

“Así como está hoy el polo porcino empezando a generar, a trabajar, a recorrer un camino que será de éxito, a lo largo de estos tres años que quedan de gestión, aparecerán otro proyecto de diversificación económica que mejoraran la calidad de vida, el acceso al empleo de los vecinos de Catriel”.

HOSPITAL CATRIEL

En la continuidad de las críticas por parte de Salzotto, dejó entrever que la obra del nuevo hospital no se iba a realizar.

“También dijo que no se iba a hacer nada con las escuelas, y las dos escuelas se están construyendo y vienen a buen ritmo”.

“Como siempre dice el Intendente, la crítica constructiva suma, y crítica constructiva en este caso no hay

hay ánimo de romper, de menospreciar el trabajo que se hace, animo de no construir, ánimo solamente de pegar a una gestión que viene creciendo”.

“Cuando se está evaluando el futuro de Catriel va a correr por caminos paralelos a lo que es el hidrocarburo, ahi nos tiene que encontrar unidos, no podemos empezar a proyectar políticas alternativas al petróleo cuando este se termine. Tenemos que plantearlas y empezar a trabajarlas antes” finalizó Nicolás Sgalla.