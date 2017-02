El psicólogo Claudio Marín, quien acompañó a la Justicia a una joven a denunciar al legislador Rubén López por abuso sexual, sostuvo que “sólo cumplí con mi deber profesional”. Detalló cómo actuó frente al caso, en vinculación con otros profesionales. Y le respondió duramente al acusado por haber calificado de falso al hecho y atribuirle motivaciones políticas.

Tras la revelación del caso, Marín fue amenazado de muerte en reiterados llamados telefónicos, que ya fueron denunciados.

“Detrás de todo lo sucedido hubo más profesionales que actuaron en resguardo y contención a la víctima”, aseguró Marín. Destacó la intervención del hospital de Cipolletti “que nos brindó urgentemente sus servicios en estos casos tan delicados”, en especial a la asistente social del hospital y al servicio de enfermería, que le aplicó a la joven vacunas, entre ellas la de HIV.

Puntualizó que en el momento de la sesión en que la joven confesó lo ocurrido tras la peña de Boca, “llamó a una médica para que me ayudara en lo referente a su estado físico, ya que era posible el contagio de infecciones”.

La profesional “se hizo presente en forma urgente y me ayudó a realizar todas las diligencias para preservar la salud de la paciente”, que también “fue atendida por el equipo de contención a la víctima en la fiscalía actuante”.

Marín dijo estar contenido “por muchos colegas, ya que todos coinciden en que mi actitud como profesional fue la correcta. No es la primera vez que realizo un acompañamiento con el objeto de contener y acompañar a un paciente víctima de esta clase de hechos”. Hizo notar que en este caso “la actuación no fue más que otra de las tantas, sin saber quién o quiénes son los culpables de este aberrante hecho”.

En respuesta a dichos de López. Marín dijo: “Le quiero decir a este señor que si no me conoce, tampoco yo lo conozco, salvo por sus referencias. Soy psicólogo clínico, atiendo a más de ocho personas por día, tengo trabajo como perito de parte y ser clínico es una gran ventaja. No soy guionista de cine como para inventar semejante relato. Nunca participé en política ni soy partidario de nadie”.

Añadió: “Ahora todo el mundo sabía de sus conductas pero nadie por su poder se animó a denunciarlo. Su marco de referencia habla por sí solo. No quiero que vuelva a hablar de mí ni de los profesionales que actuamos”.

Finalmente instó a “denunciar siempre. Callarse, ocultar, fingir que no pasó nada es favorecer el accionar de este tipo de delitos contra la integridad y la intimidad de las personas. En este caso, una mujer dijo ¡no! Se cruzó esa línea. Una mujer tiene el derecho de elegir con quién estar en su intimidad”.

Explicó que “forzar una relación o usar sustancias con el fin de aprovecharse de un cuerpo inerte es una de las psicopatologías más graves. Es peligroso, ya que una mujer que es víctima de estas sustancias queda totalmente indefensa y muchas veces ni se acuerda con quién o quiénes estuvo. Sólo le quedan las marcas en su cuerpo”.

