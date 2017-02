Luego de la denuncia en su contra por presunto abuso sexual lo cual se encuentra siendo investigado por la Justicia, Rubén López, diputado por Juntos Somos Río Negro, Río Negro realizó su descargo a través de su cuenta de Facebook en la que se dirigió a todos sus compañeros y compañeras de la Fruta, a todas las mujeres y a los ciudadanos rionegrinos en general “sobre todo a mi familia”.

En el texto, López criticó a un medio de comunicación y dio su versión de lo sucedido.

A continuación, las expresiones textuales que López realizó por Facebook.

A todas las compañeras y compañeros de la Fruta, como Secretario General quiero llegar a ustedes, así también a todas las mujeres y ciudadanos rionegrinos, sobre todo a mi familia. Como es de todo conocimiento por los medios me han involucrado en una situación muy baja, calumniosa y agresiva que pude recibir en mi vida. El diario Rio Negro (RN) una vez más hace eco de una movida en mi contra, porqué no sé puede decir de otra manera.

El 19 de Noviembre acudí a una fiesta que organizaba la Peña de Boca, soy socio. Participe de dicho festejo, la gente que organizo me pidió mozos, ofrecí personas que cuando hacemos un evento, va a trabajar. Todo se desarrollo normal, en la fiesta estaba el jugador de Boca; Luis Abramovich, cuando se tenía que retirar al hotel donde se encontraba, para después tomar el avión a Bs As que si no me equivoco salía a las 8:00am o 9:00am, le pedí que me deje llevarlos (ya que estamos armando un proyecto deportivo para poder llevar a chicos con posibilidades de probarse en Boca) Lleve a él y a otro compañero que andaba, cuando llegamos a Cipolletti, me dirigí por la calle Fernández Oro ya que el hotel donde se hospedaban era por la calle Menguelle.

Cuando pasamos por el boliche “UNICA”, me preguntaron si podían tomar algo, ya que todavía estaban en buen horario. Al estacionar y bajar, nos encontramos con 3 chicas en la esquina que llevaban la calza y la camiseta de Boca, supimos que eran las chicas que habían sido mozas en la Peña, se acercaron a nosotros para ver si podían entrar, ya que por su vestimenta no se lo iban a permitir. Entraron con nosotros y una vez adentro, ellas salieron para quien sabe dónde, nos quedamos sentados y luego llegaron nuevamente para sacarnos a bailar, accedimos un rato. En la siguiente hora ellas seguían bailando y nosotros nos sentamos a tomar un trago, al rato nos retiramos porque Abramovich tenía que tomar el avión. Los lleve hasta el hotel y me dirigí a mi casa.



Ella dice que le dimos en el salón una droga, que la dormimos y se despertó en mi casa, en una cama de 2 plazas con 5 personas desnudas y al único que conoció fue a mí, que después vio a su prima, que mi casa es totalmente oscura y con espejos. Esta es su relato.



Yo quiero decirle a todos que voy a llamar a declarar a todos los mozos que trabajaron esa noche, jamás le doy a dar una cerveza o algo de tomar a ninguna moza o mozo que va a trabajar, lo que se hace cuando terminar de atender las mozas es permitirles que se sienten a comer y que tomen lo que desean, jamás junto al personal les doy a dar alcohol, eso lo pueden decir todos los mozos que han participado en los eventos, por lo tanto, si dice que le dimos algo y que no recuerda nada, ¿Cómo llego al boliche? ¿Por qué no cuenta que estuvo bailando y tomando ahí mismo también? El lugar tiene cámaras, por ende tiene que estar todo filmado. Miente cuando dice que era ella y su prima solamente, cuando nosotros vimos a tres chicas juntas, el que estuvo en ese lugar puede decir lo mismo, porque eran las únicas con remeras de Boca.



Miente cuando dice que le dimos de tomar algo, olvido todo y se despertó en mi casa, saltando el hecho de que estuvo bailando y tomando en otro lado.



Miente cuando describe mi casa, diciendo que es oscura y llena de espejos, el que conoce mi vivienda sabe que tiene un ventanal de 2,50 x 2,50 da a la calle y tiene una claridad que hasta molesta, no tiene espejos por ningún lado, la cual ya le estoy pidiendo a la Jueza que vaya a verificar mi casa.



Miente cuando dice que se despertó con 5 personas desnudas y solo me reconoció a mí, me vio dos veces, su prima con quien dijo que estaba, no la conocio.



Miente cuando dice que no conocía al Abramovich, que solo lo reconoció por foto, cuando estuvo todo el evento atendiéndolo y tratándolo personalmente.



Miente cuando dice que alguien le llamo un taxi pero no sabe ni de qué compañía era, pero de mi se acuerda, claro…..

Miente cuando dice que tuvimos relaciones con ella, dejando de lado a la prima que supuestamente estaba en la cama también, pero no la tocamos.

Miente cuando dice que solo fui yo quien la toque ¿Y los otros dos? ¿Qué paso?

Miente cuando da detalles de lo que paso, de lo que le hicimos, cuando supuestamente la dormimos y no se acuerda de nada.

Compañeros, sin lugar a dudas voy a ir hasta las últimas consecuencias con esta terrible mentira maliciosa. El psicólogo dice que lo llame para amenazarlo, que dije “soy Rubén López, los voy a matar a todos”. Jamás hice y dije algo tan semejante a alguien en mi vida, mucho menos lo voy a hacer cuando no estaba ni enterado de todo esto, me entere por el diario que hasta había amenazado a alguien que nunca vi en mi vida, no tengo su Nº de teléfono, no sé donde trabaja, ni su domicilio. Hoy mucho menos quiero saber y no sé con qué puede salir, pero tendrá que demostrar que era mi voz y mi número de teléfono.

Creo que a esta gente poco le importa la verdad, porqué no pueden llevar a una nena de 19 años a hacer algo tan semejante sin pensar en el daño que causan. Yo tengo y vivo con 2 hijas, una de 8 años y otra de 18 años. Trabajo en la política y en el gremio, que hoy buscan destruir. Me tome una licencia por 3 meses, pedí que me saquen los fueros y me presente a la justicia para ponerme a disposición de la misma, actué como cualquier ciudadano común y corriente.

Veo toda una movida política detrás de todo esto, no acepto que digan que me cubro de mi fuero para que todo quede impune. Por eso mismo pedí la licencia.

Es cierto que hay abusos sexuales que jamás deben quedar impunes, pero también hay gente que actúan y hacen cosas para sacar partida de todo esto sin medir las consecuencias, pero hay un Dios y se hará justicia de todo lo que hoy me están culpando.

En lo personal, se que se va a aclarar toda la verdad, solo me molesta en lo político porque involucran a todo el Gobierno y hacen un daño en mi, en toda la carrera política que llevo adelante, porqué cuando se sepa la verdad, no van a publicar de la misma manera que lo hacen hoy y lamentablemente quedo manchado en todos lados. Hoy solo le pido a Dios que se aclare lo más pronto posible todas estas cosas y demostrarles a todos los que llenaron la boca hablando u opinando de algo que no sabía que iba a pasar. Tengo fe en la justicia y espero una pronta aclaración a estos hechos.

Gracias a todos por leer mi verdad.

Rubén López –