En los últimos días el país se ha visto conmocionado por la noticia del anestesista que drogaba y golpeaba a chicas que seducía y luego golpeaba y abusaba sexualmente, en la mayoría de los casos bajo los efectos de cocaína y otros alucinógenos. Todos los profesionales coinciden en la personalidad Psicópata del abusador.

A raíz del salvaje ataque de Gerardo Ismael Billiris a Belén Torres por el cual la joven sigue hospitalizada, otras mujeres hicieron público que también habían vivido situaciones traumáticas con el médico anestesista. Incluso, una de ellas ya radicó una denuncia por abuso sexual.

Una ex novia de Billiris también hizo público su calvario. La mujer, que fue pareja del anestesista durante un año y medio, afirmó: “El modus operandi siempre fue el mismo. Él me dijo que me ofrecía trabajo y un sueldo”.

“Cuando lo conocí era el hombre perfecto. Empecé a salir con él en enero, y en julio, agosto, empezó el tema de la violencia. Me golpeaba porque según él, había hablado con otra persona, o por cómo me vestía”. Dijo la joven

10 señales de que tu pareja es un psicópata

¿Estás saliendo con un psicópata? Pensarás que es algo que descubrirías al instante con sólo fijarte en si esa persona tiene algo malvado en la mirada, o una esvástica tatuada en la frente, o una obsesión con las conversaciones sobre asesinos en serie. Pero hay algo más; los psicópatas pueden ser excesivamente encantadores y hacerse pasar por tu príncipe azul al principio. Así que, a menos que conozcas bien estos signos, podrías verte inmersa en las redes de un psicópata sin siquiera darte cuenta de que te la están dando con queso. Aquí tienes diez signos en los que te deberías fijar para identificar rápidamente a un psicópata.

1. Es halagador como nunca nadie lo había sido. Los psicópatas van muy rápido. En la primera cita, probablemente te diga que eres asombrosamente guapa, increíblemente inteligente y extraordinariamente ingeniosa. Intentará acceder a cualquier fantasía o inseguridad que tengas. Si te ves gorda, te dirá que él adora tu cuerpo sobre todas las cosas. Si te consideras tímida, se reirá al mínimo intento de broma que hagas y te animará a hacer comedia. A esto se le llama “bombardeo de amor”. Es la fase de idealización en la que te deja fascinada; la fase que luego terminará de forma abrupta, y que tratarás de recuperar durante meses (o incluso años).

2. Es como tú. Un psicópata intentará convencerte de que sois almas gemelas, de que estáis hechos el uno para el otro porque sois completamente iguales. Si tuviste una infancia difícil, te dirá algo así como “los dos lo hemos pasado mal. Por eso nos entendemos tan bien”. Si a ti te gusta mucho un libro en especial, te asegurará que a él también le encanta. Es lo que se conoce como “imitación” o “mimetismo”. Como él no tiene una verdadera identidad, acapara la tuya y la refleja al exterior.

3. Juega a dar pena. Presta mucha atención a lo que un psicópata dice en sus primeras citas sobre sus ex y otras personas que ocupan o han ocupado su vida. ¿Su ex novia está loca y lo acosa? ¿Otra de sus ex se aprovechó de él? ¿Su madre es una persona horrible y controladora? ¿Suele tener problemas con la gente y a menudo se siente abandonado? Cualquier cosa que diga sobre las personas de su entorno es lo que podría decir de ti en algún momento, así que escucha con atención.

4. Enfermedades y dolencias. A los psicópatas les encanta la compasión, así que estáte atenta para ver cuántas enfermedades y lesiones ha sufrido. ¿Se ha recuperado milagrosamente de un cáncer en el que podría recaer en cualquier instante? ¿Se rompe el pie en vuestra segunda cita y se ve obligado a cancelarla? ¿Perdió a su primera mujer en un accidente de coche que le causó a él un traumatismo cerebral (aunque aparentemente no se aprecie ninguna secuela)? Trata de verificar sus historias, pero no te sorprendas si te cuenta alguna excusa por la que no puede enseñarte sus informes médicos.

5. El sexo con él es excepcional. Las personas que han estado con un psicópata a menudo comentan que, en la cama, son los mejores. Los psicópatas se las ingenian para tenerte contenta; el sexo sólo es una forma más para conseguir que caigas en sus redes. Y una vez que has caído, llegará un momento en que él no quiera satisfacerte más y tú se lo supliques.

6. Habla sin filtro. Un psicópata puede soltar algo raro sobre sí mismo sin venir a cuento. Quizás estás cocinando y suelta: “ya sabes, estoy loco” o “te estoy poniendo los cuernos”. Luego lo negará o dirá que todo era una broma. Es una manera de desestabilizarte, pero también de quitarse su propia máscara.

7. Te hace el vacío. Cuando un psicópata te ha engatusado en la fase del “bombardeo de amor” y de la idealización, empezará a menospreciarte. Primero te hará caso omiso cuando le hables; puede que incluso en algún momento le dé por desaparecer unos días de tu vida. Seguro que en esos días se dedica a tantear a su próxima víctima.

8. Hace triángulos. A los psicópatas les encanta someterte a un estado frenético y obsesivo, y para ello, te ofrecen sexo fabuloso y te tratan como a una reina, para después distanciarse y poder “hacer un triángulo”. Entonces, meten a otras personas en la relación para ponerte celosa. Puede tratarse de una ex mujer, una ex novia, una amiga o incluso una famosa. En la mente del psicópata, todo el mundo le quiere, así que si no eres simpática con él, quizás te deja por una de sus “admiradoras”.

9. Descrédito. La fase final del psicópata es la fase del “descrédito”. Después de la idealización, empezará a minusvalorarte y a desacreditarte como si no tuvieras experiencia en materia de amor y relaciones. De repente, no significas nada para él. Puede que a esas alturas de la relación, se canse y te deje.

10. Es absorbente. Aunque te desacredite y te menosprecie, no quiere que te vayas sin más, por lo que te suplicará que te quedes para poder seguir absorbiéndote. Te dirá todo lo que quieras oír, te hará mil promesas y se portará contigo como nunca nadie antes se había portado. Todo para que vuelvas a sus brazos.

Sólo puedo darte un consejo: la única forma de deshacerte de un psicópata es cortar cualquier contacto con él. Es la única manera de acabar con sus jueguecitos y con su ego. Te lo pondrá difícil, pero ten en cuenta que si consigue llevarte a su terreno, te ganará, pues no tiene sentimientos, así que no hagas la mínima concesión.

Por supuesto, nadie es perfecto, y algunas personas sólo son inmaduras y pasan por diferentes rachas en las que pueden ignorarte o menospreciarte con comentarios críticos. Otras personas tratarán de darte celos sólo porque son inseguros o están aburridos y ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Hay mucho gilipollas suelto por ahí que se portará como un psicópata sin serlo realmente, es decir, sin tener una verdadera patología clínica. Pero, que sepas que si tu amor se porta así contigo, muy normal no es, así que déjalo y ¡sal corriendo!

Escrito por Kiri Blakeley en en blog de CafeMom, The Stir.