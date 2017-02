Catriel/25 de Mayo (C25N) “La doctora Coria nos decía que el estaba grave y no quería recibirlo, no se quería hacer cargo de lo que pasara” denunciaron los familiares de Néstor Valdez, el vecino de la localidad de 25 de Mayo, que falleciera el pasado sábado en la clínica CEMIC de Neuquén, pero que previamente había sido derivado de urgencia a la clínica Perón, donde al parecer la doctora Graciela Coria, no lo quería recibir y debieron intervenir los referentes del Sindicato petrolero para que el paciente fuera atendido.

Un nuevo escándalo suma la médica que fuera echada del hospital Jorge Ahuad de 25 de Mayo en noviembre del año pasado, decisión tomada por parte del Ministro de Salud de La Pampa Ruben Ojuez, “ya tenía un sumario por otra cuestión, así que ahora dejamos sin efecto su contrato”, dijo el funcionario en ese momento.

La actualidad llevó a que la doctora desembarque en la Clínica y Maternidad Juan D. Perón de la ciudad de Catriel, en la cual presta funciones desde diciembre de 2016.

Este fin de semana se produjo un hecho muy grave que deberá ser investigado, no solo por lo que denuncian los familiares de Néstor Valdez en torno a la atención brindada por la doctora Coria, sino también lo que pasó en el centro asistencial de 25 de Mayo, donde ingresó el viernes el paciente y fue trasladado grave a Catriel, pero en la ambulancia no iba ningún médico que lo acompañara, solo el chofer y el enfermero.

La esposa de Néstor Valdez, Eli Aino habló con FM Alas sobre el hecho, “en este momento tan doloroso y tener que pasar esta situación, que la doctora Coria atendió a mi esposo como si fuera un animal”.

“No se si decirle doctora a esta altura, no es la primera vez que pasa esto con ella”.

“Hoy vinimos a reclamar al Sindicato, estamos muy agradecidos con el gremio, pero veníamos a reclamar para que tenga una sanción esta doctora, hoy me paso a mi, mañana le puede pasar a otro vecino de la localidad”.

Néstor Valdez, un vecino muy reconocido de la localidad veinticinqueña, integrante del Concejo de Administración de la Cooperativa Coospu y colaborador de la Asociación Deportiva Social y Cultural “El Depo”, donde fue parte de todos los logros y sinsabores del joven y exitoso club pampeano.

Atravesaba un delicado estado de salud, estuvo 22 días en Buenos Aires, 9 días internado en la clínica Bazterrica en Palermo.

“Cuando el ingreso a la internación nos dijeron que el estaba en estado de gravedad, como lo podían salvar, como me podía venir con su cuerpo – manifestó su esposa -Yo siempre tuve mucha fe, que Néstor caía pero se volvía a levantar, nunca pensé que esto iba a llegar tan rápido”.

“Lo traje a 25 de Mayo, no pudo entrar a la lista de emergencia para trasplante, por el sobrepeso, él estaba pesando 142 kilos. Los nueve días que estuvo internado pudo bajar a 124., pero el tenía que llegar a los 100 kg”.

“Entonces me dieron un mes para traerlo a La Pampa, el doctor antes de venirnos, nos dijo que mi esposo iba a tener una recaída.

Ese día llegamos y ahí nomás empezó con problemas, y lo tuve que llevar al hospital Jorge Ahuad, me lo atendió una doctora, lo traslada a la Clínica Perón, pero yo como tenía tantas cosas en mi cabeza no se me cruzó que tenía que venir una doctora con él en la ambulancia, mandaron al chofer y al enfermero”.

“Llegamos a Catriel, a la Clínica Perón y la doctora Coria no lo quería bajar de la ambulancia, 25 o 30 minutos nos tuvo, mientras yo discutía con ella, nos llamaba la doctora de 25 de Mayo, discutían, yo le decía que llevaba 5 años con mi marido padeciendo con esto.

Tuvimos que llamar al sindicato para que ellos hicieran algo”.

“La doctora Coria nos decía que el estaba grave y no quería recibirlo, no se quería hacer cargo de lo que pasara”.

“Cuando llego la gente del sindicato hicieron bajar al director, Dr. Fontaine, a los doctores que lo conocían a mi esposo, hasta que lo estabilizaron para poder trasladarlo a Neuquén”.

“La doctora Coria lo atendió a mi marido, recién cuando llegó al gente del sindicato”.

“Es más, lo hizo bajar de la ambulancia por mis familiares”.

“Mientras Néstor era atendido, la doctora Coria hablaba con los médicos de Neuquén, ‘que mi esposo se cortaba, que la mente se había ido’, estaban todas mis hijas escuchando todo lo que ella decía, aparte decía que mi familia estaba muy alterada que éramos unos maleducados”.

“Ella es una maleducada no sabe respetar el dolor que estábamos pasando”.

“Una vez que el Dr. Fontaine con los otros médicos, lo estabilizaron para trasladarlo al CEMIC de Neuquén, cuando llegamos el médico del lugar nos dijo, él no puede ir a terapia, esta vez no vas a poder llevar a tu esposo a tu casa, lo vamos a dejar en sala común, no lo podemos salvar, es tarde, demasiado aguantó 5 años con esta enfermedad”.

José Valdez, hermano de Néstor, también habló con FM Alas y aseveró “recién estuvimos en reunión con el Sindicato, tenemos que traer una nota que será presentada en Neuquén el día lunes y van a seguir los pasos que tengan que seguir”.

“La propuesta nuestra es que la saquen, porque así como hizo cosas en 25 de Mayo las esta haciendo en Catriel. Venimos a denunciar para que no le pase a otro” concluyó Valdez.

ANTECEDENTES EN LA PAMPA

La médica Graciela Coria desempeñaba funciones hasta el año pasado en e hospital Jorge Ahuad de 25 de Mayo, donde en numerosas oportunidades tuvo inconvenientes con los vecinos de la localidad que reclamaban la atención que dispensaba a las personas que concurrían al centro asistencial por algún problema de salud.

Mientras realizaba la guardia, puso un cartel, con su firma en el hospital, en la que pedía a los pacientes que solo concurran por “urgencias”. En un tono autoritario dice “no gripe, resfríos, abdomen distendido”. En las redes sociales los vecinos de 25 de Mayo hablaron del maltrato que reciben al momento de la atención o de concurrir al hospital.

Pero además le médica le pedía a los pacientes que solo concurran con “traumatismos de larga duración + (más) de 24 hs.”.

Es decir, la doctora le exigía a los pacientes que se autodiagnostiquen antes de concurrir a molestarla a su guardia. El “abdomen distendido” (estómago hinchado) puede esconder otra patología.

El diputado provincial Luis Solana fue quien difundió el cartel por las redes sociales. Y pidió: “Así estamos. Nota en el Hospital de 25 de Mayo. Debemos mejorar nuestro servicio de Salud. Más profesionales, más presupuesto, mejor atención!!”.

La noticia rápidamente se viralizó en todos los medios del país, por lo que el ministro de Salud, Rubén Ojuez, tomó cartas en el asunto y dio por finalizado el contrato de la médica Graciela Coria, quien no quería atender en la guardia. “Tenía varios sumarios”, explicó el funcionario.

“Ya tenía un sumario por otra cuestión, así que ahora dejamos sin efecto su contrato”, dijo el ministro Ojuez.