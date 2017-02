“La verdad que Unter está haciendo todo lo que puede para dañar la posibilidad de los propios docentes y eso es lo que me parece incomprensible” manifestó la Ministra de Educación de Río Negro Mónica Silva, esta mañana, tras el bloqueo de una nueva asamblea por parte del gremio que nuclea a los docentes, esta vez en el CET N° 7 de la ciudad de Catriel. La funcionaria fue muy dura con los integrantes del gremio, indicando que existen otros intereses ya que estarían detrás de un acuerdo salarial.

Esta mañana el gremio docente UNTER frenó una nueva asamblea para la designación de cargos de nivel medio.

Un numeroso grupo de docentes se convocó en calle La Pampa 450, frente al edifico del CET n° 7, para reclamar al gobierno de la provincia, respecto del intento de aplicación de la transformación educativa.

Los funcionarios de educación, acompañados por una escribana, dejaron constancia en acta del impedimento.

Luego de suspender la 10° asamblea de ofrecimiento de cargos, el gremio mantuvo un encuentro con los afiliados de Catriel y se realizó un análisis de la situación actual.

La Ministra de Educación Mónica Silva habló esta mañana vía teléfono en radio “Alas” para dar a conocer la postura del gobierno, respecto al reclamo docente.

“La escuela secundaria que nosotros estamos proponiendo para la provincia de Río Negro a partir de este año es una escuela que le permite a los docentes, un puesto de trabajo de mayor calidad que le que hoy existe, un puesto de trabajo en el que se concentran las horas formando cargos que permiten que los docentes estén en un turno escolar en una sola escuela”.

“Eso traería muchas posibilidades de mejorar la calidad de lo que se enseña y también la incidencia en lo que se aprende, porque la interacción entre los estudiantes y los profesores va a ser mucho mayor y de mayor calidad ya que nadie tendrá que dejar su puesto de trabajo para irse a otra escuela”.

“Yo creo que UNTER había hecho un trabajo excelente en unas comisiones bilaterales que armamos entre gremio y gobierno, incluso habían publicado en el portal de UNTER Central una adhesión total a la nueva escuela secundaria. Luego cuando no pudimos arreglar la paritaria salarial de la segunda parte de 2016, no arreglamos un aumento, eso no fue posible para la provincia, decidieron oponerse a lo que habíamos hecho en conjunto, me parece que es una enorme contradicción oponerse a algo que ellos mismos sabían que era muy bueno y es más contradictorio todavía luchar en contra de los propios docentes que se verían beneficiados con esta posibilidad de tener cargos en la escuela secundaria”.

“Le están obstaculizando a los profesores que tomen cargos en el día de hoy, con lo cual deberán tomar cargos el 1 y 2 de marzo, en la asamblea general, y allí quienes tiene horas interinas, y en asamblea por escuela verían protegidos sus cargos, cuando vayan a la asamblea general, lo que van a observar, es que van a perder la posibilidad de acceder ante otras personas que tiene más puntaje.

La verdad que Unter está haciendo todo lo que puede para dañar la posibilidad de los propios docentes y eso es lo que me parece incomprensible”.

“Si bien es una acción política en contra de las propuestas gubernamentales, lo peor de todo es una acción en contra de los trabajadores”.

PRESIÓN POR ACUERDO LABORAL

Consultada la funcionaria sobre una estrategia del gremio para alcanzar un acuerdo salarial, sostuvo “así es, además la propia división interna que tiene el gremio, que se ha dividido muchísimo, identificada con distintas fracciones, azul, verde, rojo, esa división es una interpretación (y puedo estar equivocada), hace que Unter no tenga un claro liderazgo educativo, no se da cuenta que está perdiendo la oportunidad de mejorar el puesto de trabajo a quien dice representar, en cambio se ha puesto en esta lucha de facciones, a seguir a quienes tiene posturas más radicalizadas y eso va a perjudicar no solo a los trabajadores de secundaria sino al propio gremio.

Apelo que salgan de esa tesitura, que puedan dialogar, negociar, conversar”.

“Yo he firmado un acta compromiso donde me comprometo, como lo hizo el gobernador, que ningún docente se quede sin trabajo. Y sin embargo ellos no lo tomaron como una bandera”.

“Este acuerdo lo llevamos adelante desde julio de 2015, hasta agosto de 2016, es verdad que era la conducción anterior del gremio, pero también es cierto que en la actual continúan muchas de las personas que estaban antes”.

INFLUENCIA SECTORES RADICALIZADOS

“Creo que si hay una influencia muy grande de sectores radicalizados en el gremio, que mueven a que quienes conducen por el voto de los afiliados, no puedan pensar con claridad que pueden estar perjudicando una cantidad muy grandes de profesoras y profesores de la escuela secundaria”.

“NO VAMOS A DEJAR A LA GENTE SIN TRABAJO”

“Durante la gestión mía y del gobernador, hemos trabajado para ampliar el sistema educativo, mejorar el puesto de trabajo y dar estabilidad”.

“Se han hecho concursos, ampliación de jornadas en las escuelas primarias, universalización de la sala de 4 años, con lo cual más de 4000 personas se incorporaron a la educación rionegrina en el periodo que Alberto Weretilneck es gobernador”.

“Esto debería servir como una muestra contundente de que nunca vamos a hacer algo en contra de los trabajadores, pero ese discurso, yo he visto afiches pintados, de que vamos a ir en contra de los trabajadores, parece tener mucho anclaje, parece haber una confusión en lo que ha hace el gobierno de la provincia y lo que ha hecho el gobierno nacional”.

“Nosotros no vamos a dejar a la gente sin trabajo”.

“Hay una ampliación en un 25 o 30 % de la cantidad de horas que se ofrecen en la escuela secundaria”.

“Con lo cual haciendo esta asamblea por región, zona o ciudad, es evidente que van a quedar concentradas las horas en las escuelas, con lo cual todos lo que hoy tienen un trabajo concentrado van a poder tener un trabajo concentrado en los bachilleratos”.

CENTRO DE ESTUDIANTES

Tras los anuncios de los cambios en la educación media, hubo distintas manifestaciones en contra, no solo del gremio docente sino también de varios centros de estudiantes. La Ministra dijo “es sumamente doloroso tener interlocutores que ignoran de que hablan, que no han leído los proyectos, que no se han tomado el trabajo de leer 25 o 30 páginas. Yo he visto como se ha reducido el debate en el tema de la repitencia. Como si la calidad de la educación y de los aprendizajes residiera en la repitencia, es un concepto arcaico.

Lo único que genera la repitencia es el estigma y la situación carcelaria”.

“Esta escuela lo que tiene es un trayecto de cursada de 7 materias centrales, que tiene que ver como se cursa en la universidad o en la educación superior, quienes avanzan en una materia puede seguir hacia adelante, y si en alguna tiene dificultades, y no puede aprobar, tiene que recursar, pero la escuela tiene los recursos y la obligación de generar nuevas estrategias, nunca la repetición de lo mismo”.

DIFUSIÓN DEL DOCUMENTO

Consultada por la falta de información, le hecho de dar a conocer el documento a la población, Silva expresó “sabemos cuándo evaluamos el contexto que mucho de lo que nosotros hagamos en ese sentido va a ser invalidado por un posicionamiento previo, yo soy muy vieja en el sistema educativo, he visto lo que consuetudinariamente ha hecho la organización gremial. La organización gremial siempre se ha opuesto a los cambios”.

“La esencia del gremio es conservadora, hay un gran temor al cambio”.

PARITARIA SALARIAL

“El 17 % es lo que el gobernador ha dicho, lo que se puede ofrecer sin afectar las finanzas de la provincia ni el presupuesto, porque es el monto que va a aumentar en el año la coparticipación proveniente de los fondos nacionales”.

“Creemos que es la conversación que vamos a tener con Unter respecto al salario, con mi equipo queremos hacerlo seriamente y a no mezclar lo que tiene que ver con las reivindicaciones salariales y lo que tiene que ver con la mejora en lo pedagógico” finalizó la ministra de educación de la provincia de Río Negro.

Entrevista: Programa “Hoy xHoy” radio “Alas” – Miguel Suárez