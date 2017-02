La Dirección de Deportes, informa que la Escuela Municipal de Tenis de Mesa disputará del 17 al 20 de febrero, el Gran Prix de Mendoza, en la ciudad de General Alvear.

La delegación catrielense viaja rumbo a la provincia cuyana el próximo jueves 16 y está integrada por cinco jóvenes deportistas. Se trata de Ignacio Serra actual N°8 en la categoría sub 9; Priscila Jara 3º en sub 11 y 9º en sub 13; Manuela Pereyra 1º en sub 11 y 1º en sub 13; Santiago Serra 5º en sub; 11 y Tobías Pereyra 1º en sub 11 y 15º en sub 13.

El torneo se juega en el Gimnasio Polideportivo “Deportistas Alvearenses” de la ciudad del sur mendocino. Además, cuatro de los atletas de nuestra ciudad juegan selectivos que otorgan plazas para integrar la Selección Argentina que disputará el sudamericano en el mes de julio.

De esta manera, el tenis de mesa catrielense continúa marcando historia al convertirse, paso a paso, en una de las potencias a nivel nacional, representando no sólo a Río Negro, sino también a la Argentina en distintas competencias de gran exigencia.