El sábado 11 se jugó la primera fecha del Torneo Nocturno de los Veteranos de Catriel, en las instalaciones de la Unión Deportiva Catriel, los resultados fueron los siguientes:
-PANADERÍA LA UNIÓN 5 BARRIO CAROD 1
-BARRIO 400 VIVIENDFAS 2 ORGANIZACIÓN SILVERO 2
-AMUKAN 3 J.V.GONZALEZ 0
-BARRIO SANTA CRUZ 3 SUPERMERCADO LAS DOS D 2
LIBRE BARRIO ESFUERZO PROPIO
TABLA DE POSICIONES:
ZONA A
1-AMUKAN 3 PUNTOS
2-BARRIO 400 VIVIENDAS 1 PUNTO
3-ORGANIZACIÓN SILVERO 1 PUNTO
4-J.V.GONZALEZ 0 PUNTO
5-BARRIO ESFUERZO PROPIO 0 PUNTO
ZONA B
1-BARRIO SANTA CRUZ 3 PUNTOS
2-PANADERÍA LA UNIÓN 3 PUNTOS
3-SUPERMERCADO LAS DOS D 0 PUNTOS
BARRIO CAROD 0 PUNTOS
PRÓXIMA FECHA A JUGARSE EL SÁBADO 18 A PARTIR DE LAS 19 15 HS
1- SUPERMERCADO LAS DOS D VS BARRIO CAROD
2- BARRIO ESFUERZO PROPIO VS AMUKAN
3- J.V.GONZALEZ VS BARRIO 400 VIVIENDAS
4- BARRIO SANTA CRUZ VS PANADERÍA LA UNIÓN.
LIBRE: ORGANIZACIÓN SILVERO