catriel

El sábado 11 se jugó la primera fecha del Torneo Nocturno de los Veteranos de Catriel, en las instalaciones de la Unión Deportiva Catriel, los resultados fueron los siguientes:

-PANADERÍA LA UNIÓN         5   BARRIO CAROD  1

-BARRIO 400 VIVIENDFAS     2    ORGANIZACIÓN SILVERO  2

-AMUKAN                                3    J.V.GONZALEZ   0

-BARRIO SANTA CRUZ            3    SUPERMERCADO LAS DOS D  2

LIBRE BARRIO ESFUERZO PROPIO

 

TABLA DE POSICIONES:

ZONA A

1-AMUKAN                                     3 PUNTOS

2-BARRIO 400 VIVIENDAS            1 PUNTO

3-ORGANIZACIÓN SILVERO          1 PUNTO

4-J.V.GONZALEZ                              0 PUNTO

5-BARRIO ESFUERZO PROPIO      0 PUNTO

 

ZONA B

1-BARRIO SANTA CRUZ                3 PUNTOS

2-PANADERÍA LA UNIÓN              3 PUNTOS

3-SUPERMERCADO LAS DOS D   0 PUNTOS

BARRIO CAROD                             0 PUNTOS

 

PRÓXIMA FECHA A JUGARSE EL SÁBADO 18 A PARTIR DE LAS 19 15 HS

1- SUPERMERCADO LAS DOS D   VS   BARRIO CAROD

2- BARRIO ESFUERZO PROPIO     VS   AMUKAN

3- J.V.GONZALEZ                             VS  BARRIO 400 VIVIENDAS

4- BARRIO SANTA CRUZ                VS  PANADERÍA LA UNIÓN.

LIBRE: ORGANIZACIÓN SILVERO

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