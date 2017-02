Catriel (C25N) El Intendente confirmó la continuidad de la obra de cloacas en la ciudad (suspendida momentáneamente) y el Plan Director Cloacal por parte de nación. Se mostró conforme con el avance del polo productivo y el frigorífico, anunció más viviendas para la ciudad y en el plano político se refirió a las próximas elecciones de convencionales. Un párrafo especial para el tema de su salud, tras las especulaciones, indicó: “me encuentro mejor que nunca y no pienso renunciar al cargo”.

El Intendente Carlos Johnston habló en los estudios de radio Alas y realizó un repaso por la actualidad de su gestión, las tratativas realizadas en la última semana en provincia, por tema cloacas, seguridad, viviendas, y la puesta en marcha de la tan ansiada obra del nuevo hospital.

En los últimos días aumentaron los reclamos por los desbordes cloacales en Barrio Carod, donde la obra está paralizada luego de la muerte del operario de la empresa Rimsol, en noviembre pasado. También se sumaron manifestaciones de vecinos de barrio Preiss por inconvenientes con el servicio.

Johnston indicó sobre el tema: “lo que habría que hacer es rever todo el sistema de cañerías porque esa obra nunca fue entregada (la de barrio Preiss). Ayer estuve con Fernando Cureti presidente de DPA, donde nos dieron el certificado de no inundabilidad y nos comentó que el Plan Director Cloacal es una obra de nación, se va a licitar entre mayo y junio de este año y el Barrio Preiss está incluido en ese plan”.

Con respecto a la obra paralizada por una tragedia en barrio Carod, dijo: Se va a continuar en los próximos días luego de la desgracia que sucedió, se trata de un tramo de 180 metros de cañería, lo que mejoraría mucho el sistema porque bajaría el nivel cloacal donde debería estar, que es 4 metros”.

SALUD PERSONAL

Consultado sobre las especulaciones que hablan de problemas de salud en el mandatario, dado a que se lo ve muy delgado, Johnston expresó: “me estoy , hago dieta estricta, camino 50 km por semana, pesaba 100 kilos y hoy estoy en 70 kg, baje 30 kg entre julio y diciembre, Estoy con una salud excelente, se están elucubrando muchas cuestiones. Yo dije que tengo un quiste broncogénico, el viernes me hice un control, espero los resultados y por ahora me han dicho que no es necesaria la operación. Estoy con un ánimo impresionante, quédense tranquilos que no voy a renunciar”.

“Quiero decirles que se vienen cosas muy buenas para la ciudad, algunos ven el vaso medio vacío, yo lo veo hacia la plenitud. Si bien están bajando las regalías, entre un 12 y 18 %, por el tema de la baja del barril criollo, este es un municipio que esta fuerte, con las cuentas al día y un respaldo muy importante”.

FIRGORÍFICO Y FUNDACIÓN

“Me dieron la habilitación final para el frigorífico, la semana que viene o la otra comenzaremos en forma periódica a faenar animales.

Estamos cosechando alfalfa y ya llegó la peletizadora para transformar los rollos de alfalfa en pelets (alimento para animales)”.

“Ya empezó el tema de los galpones de la granja porcina, posteriormente iremos con el intercambio por ovejas de refugo con la línea sur, bajo una modalidad de intercambio de este material por el otro (alimento por animales)”.

“Cuando tengamos maíz haremos alimentación balanceada para porcinos, también se puede hacer para caprinos y ovinos.

La primera cosecha de maíz se empieza a procesar con este objetivo, en algunos lugares hay excelentes rindes, en otros menos.

Hay muchos productores interesados en esta propuesta”.

“Los galpones estarán listos en 5 meses. Antes de esto se comienzan a traer las madres, se hace la gestación, la maternidad y ahí comienza el ciclo”.

“Son 7 galpones en total, va a ser algo impresionante, está muy bien aceptado a nivel provincial. Esto ya está generando empleo directa e indirectamente”.

VIVIENDAS

“Terminamos el mes que viene las 12 casas que nos quedan en conjunto con provincia. En abril estarán terminadas otras 32. En Marzo se reactivan las 60 viviendas (detrás del barrio YPF) y empiezan 42 viviendas que ya estaban programas por el IPPV.

Somos el único municipio de la provincia que está haciendo viviendas en la actualidad”. Mencionó

CORDÓN CUNETA

“Se abre un concurso, para el sector de barrio 4 Esquinas, que se dividió en tres partes para que la puedan hacer tres empresas de Catriel. Se viene mucho trabajo y mucha obra pública”.

REUNIÓN CON GOBERNADOR

“Estuve reunido con Alberto Weretilneck el martes de la semana pasada, me aseguró que va a licitar el gasoducto y este año se va a comenzar con la obra que costará estimativamente entre 16 y 20 millones de pesos”.

“Es muy importante esta obra, son 1500 bocas de gas domiciliario, más cuatro al nuevo parque industrial en la zona de la meseta, próximamente, vamos a comenzar con la apertura de calles y lotes”.

“Probablemente hagamos convenios con las empresas que se van a instalar a cambio de terrenos”. Expresó

HOSPITAL

“Hablamos del tema con el gobernador y me dijo que me quede tranquilo, a pesar de los inconvenientes económicos de la provincia, en este primer semestre se va a comenzar la obra del hospital Catriel”.

“Hay que desembolsar 40 millones de pesos, que es el anticipo. La obra se va a llevar a cabo, que la gente tenga paciencia y esperanza”.

OBRAS

“Se va a terminar la plaza 20 de junio, que era tan cuestionada, está hermosa, vamos a inaugurarla el mes que viene”.

“Las luminarias de acceso sur, que no las inauguramos en diciembre, se van a inaugurar con la senda peatonal ya que hay que reparar la primera parte que está muy rota”.

“El proyecto del boulevard en calle Canadá, se lo vamos a presentar a los vecinos. Ahí la idea es hacer un parque recreativo”.

CIUDAD DEPORTIVA

“Ya está el proyecto, vamos despacio porque hay otras prioridades. Va a tener una pileta olímpica, salón de usos múltiples y pista de atletismo olímpica entre otras cosas. Si lo logramos, va a ser la primera de la Patagonia de este tipo”.

“Teniendo en cuenta que se necesita una gran extensión de tierra, decidimos hacerla en el sector del nuevo parque industrial, tenemos ahí una zona que es una costanera, un lugar turística y recreativo, de modo que creemos que es el lugar indicado, todo junto va a ser muy armonioso”.

“La idea es empezar a integrar el parque industrial a la ciudad. Por supuesto, esto no se hace de un día para el otro, es un desarrollo a 10 o 15 años. Siempre pensando en tener una ciudad dinámica y con accesos importantes”.

LIMPIEZA DE LA CIUDAD

“Hay una cuestión fundamental, tenemos que tener más compromiso como vecinos. Nosotros (municipio) limpiamos todo en acceso sur, al rato hay bolsas tiradas y se forman los micro basurales, ahí tenemos que cambiar el concepto individual de ver a Catriel como una ciudad digna, que queramos mostrarla bien”.

“En barrio YPF en la zona de la circunvalación, hay un proyecto para un paseo aeróbico, que lo vamos a llevar adelante. Vamos a mejorar el riego, recambio de plantas, si hay que hacer perforaciones se harán y se van a colocar más luminarias donde faltan para mayor seguridad”.

MÓVIL POLICIAL, MAS SEGURIDAD

“Se sigue trabajando en el tema seguridad, ya está gestionado para traer el 911, vamos a poner cámaras que las va a manejar la policía, va a estar interconectada en un plan que tiene la provincia. Catriel será una ciudad más que estará conectada a ese sistema”.

“Para el mejoramiento de la seguridad en general, venimos de Viedma de recibir un nuevo vehículo para la comisaría local, este patrullero se compró con los fondos de renegociación de los contratos petroleros

CONVENCIONALES CONSTITUYENTES

“Yo quiero que los convencionales del Movic sean elegidos, porque hemos hecho una propuesta interesante, el binomio intendente – vice, dos mandatos para el intendente, bajar el número de legisladores y volver al sistema de concejo deliberante. Queremos que se incorpore a la nueva constitución la secretaría de seguridad ciudadana, la cual vamos a crear nosotros en la legislatura, pero es bueno que esté en la nueva constitución”.

“Es una lista muy pluralista, integrada por jóvenes, adultos mayores, profesionales, de todos los aspectos sociales y de los barrios. No hay ningún funcionario integrando la lista de covencionales, están todos trabajando conmigo”.

“La importancia que tiene esta convención es hacer algo simple, una constitución que incluya al vecino, que le sirva ala gente”.

Está bueno que hayan cinco listas, que la gente participe, que propongan y se postulen”.

RELACIÓN CON PROVINCIA

“Nos tienen muy en cuenta, tengo un diálogo fluido con todas las carteras ministeriales y con el propio Alberto Weretilneck”.

Estamos insertados en un proyecto a 20 años, yo quiero dejar muy en claro a la gente de Catriel, de que podemos estar mejor, debemos ser mejores, para eso debemos dedicar tiempo. Yo dedico más de 12 horas por día, trabajo de lunes a lunes, lo hago con mucha pasión porque sé que al final todo el trabajo y las horas que le ponemos, será en beneficio de todos, los actuales y las próximas generaciones”.

RELACION CON EL GOBIERNO NACIONAL

“Me reuniré con diputados y referentes del pro, hemos presentado un proyecto a Nación de cesión de cien terrenos, a través de IPPV, gremios, municipio y nación, para hacer más viviendas. Hay diferentes modalidades de acceder a las mismas de acuerdo a los ingresos que tengan los ciudadanos.

Con nación tenemos que tener un diálogo fecundo y abierto”.

“Nosotros somos un movimiento vecinal, tenemos vuelo propio, hemos hecho las cosas bien a nivel partidario y político”.

Entrevista: programa “Hoy x Hoy” Radio “Alas”