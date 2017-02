Catriel – “Si vamos a hablar como cojudo, en papel de pesado vamos a terminar mal. Seamos respetuosos con las autoridades y con la gente que circula por la ruta” el tenso diálogo entre la policía y los desocupados, esta mañana, mientras se realizaba una medida de fuerza por parte de los manifestantes en reclamo de puestos de trabajo, cortando los accesos a la ciudad. Personal de la Unidad 9° encabezados por el Comisario Erik Henríquez liberaron la ruta y garantizaron la libre circulación, en medio de un clima de alta tensión.

Esta mañana un grupo de 40 desocupados que reclamaba puestos de trabajo en el sector petrolero, realizaron un corte total de tránsito en los seis accesos a la ciudad de Catriel, impidiendo el paso vehicular a empresas y particulares, generándose un caos en los distintos puntos, lo que motivo un rápido accionar policial para liberar estos sectores,

El jefe de la Unidad 9° de policía Erik Henriquez, junto al Subcomisario Cristian Vega y una delegación policial, se trasladaron al acceso sur, punto neurálgico de los manifestantes, para despejar la ruta. Durante el corte de los accesos a la ciudad, se registraron varias denuncias de empresas y particulares, por el impedimento para poder circular libremente.

DIÁLOGO ENTRE LA POLICÍA Y DESOCUPADOS

P: Retiremos esto por una cuestión de seguridad, nosotros somos policías y vamos a garantizar la seguridad mientras estemos acá.

D: Yo prefiero ir preso por cortar una ruta, la vez pasada cuando vinieron y dialogamos bien, se dijo algo, quedamos en un arreglo y nunca llegó nada.

P: Yo vengo a hablar con laburantes como nosotros. Si vamos a hablar como cojudo, en papel de pesado vamos a terminar mal. Seamos respetuosos con las autoridades y con la gente que circula por la ruta.

P: Son padres de familias y tal vez están reclamando algo justo, pero el código penal establece que esto no se debe hacer, no viola loa libre circulación de tránsito, además tenemos elementos como mercadería, medicamentos que se ven afectados. Había un automovilista de Neuquén que venía a proveer fármacos a las farmacias de la localidad y no lo dejaron pasar.

P: Tengo denuncias penales radicadas en la Comisaría, yo quiero que esto se logre descomprimir mediante el diálogo y no joderle la vida judicialmente a ninguno de ustedes.

D: nosotros vamos a dejar la ruta si viene el intendente a hablar con nosotros.

P: el intendente es una persona accesible y está para el diálogo, esto de tratar de presionarlo para que venga acá, no es la manera.

Tras el cruce entre el jefe de la policía y el representante de los desocupados, el Comisario Henríquez habló con FM Alas-C25N, “esto comenzó anoche a las 22,40 hs con un bloqueo parcial a vehículos de transporte de empresas, y esta mañana habían comentado que iban a endurecer la medida”.

“A las 9 hs se produce corte total al tránsito, no solo en acceso sur y norte, sino también en todos los accesos. Nos constituimos en el lugar para hacer un emplazamiento policial para que de forma inmediata liberen el tránsito que estaba bloqueado en acceso sur”.

“Se retiraron los neumáticos de la vía asfáltica y se descomprimió el tránsito, y nos trasladamos a los otros accesos para llevar a cabo la misma medida”.

“Se les hizo conocer los alcances del código penal, en cuanto a esta actividad, que es una actividad delictual. Tenemos denuncias radicadas en el fuero penal, eso agrava la situación”.

“La idea es mas allá de todo, somos las autoridades de la ciudad, no queremos de ninguna manera de llegar a un enfrentamiento o confrontación, son ciudadano de la localidad” finalizó el Comisario Henríquez.