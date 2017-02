“Si Pampa Energía no quiere trabajar, que se vaya, sino quieren cumplir con la ley, que se vayan a invertir a otro lado”, duros términos del Presidente de la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro (CASEPE), Ramiro Arceo, tras producirse manifestaciones de desocupados cortando los accesos a Catriel y no permitiendo la circulación de vehículos de empresas petroleras.

El corte de ruta de los desocupados generó un sin número de inconvenientes y diferentes posturas de empresarios, vecinos y representantes de instituciones ligadas al sector petrolero, cuando la cuestión giró en torno de algunas determinaciones tomadas por la operadora Pampa Energía.

Ramiro Arceo, máximo referente de CASEPE habló Catriel25noticias.com – FM Alas y manifestó “si las cuestiones no son claras, no sabemos dónde estamos parados y para donde arrancamos todos. Estamos viviendo una situación crítica, de ajuste por parte de las empresas, de las operadoras, las protestas son genuinas, la gente tiene que tratar de buscar su trabajo, luchar por su dignidad”.

“Ahora si nos entramos a pelar todos, entre todos los sectores, a poner palos en la rueda, es donde se complica la situación y lo que estamos viviendo ahora”.

CONFLICTO PAMPA ENERGÍA

Arceo indicó que la problemática suscitada en la localidad refiere a cuestiones ligadas a esta operadora, “hoy estamos viviendo esto por una toma de determinación que hace Pampa Energía, y hay un grupo de personas que protesta por eso, y ante una promesa levanta el parcialmente el corte, pero sigue cortando para el resto del mundo, genera este tipo de situaciones, donde los damnificados siempre somos las empresas que prestamos servicios a las petroleras, que hoy seguramente dejamos de facturar nuestros servicios”.

“Nosotros la semana pasada tuvimos la oportunidad de reunirnos con Sebastián Caldiero (Secretario de Energía) para tratar de resolver el problema contractual de varias empresas asociadas a nuestra cámara, caso Caferatta, JFC, que se estaban viendo perjudicadas por San Antonio, por la quita de trabajo, la no continuidad del mismo y en algunas situaciones contractuales de pago”.

“Encontramos a un secretario de energía que comenzó a replantear un montón de cuestiones con respecto a Pampa Energía, que tomó la administración de lo que era Petrobras, se tomó 6 meses para hacer una auditoria completa, pero hoy es una empresa que no ha mostrado sus referentes, no se ha adecuado a la situación, sigue teniendo un montón de cuestiones que no están atadas a la realidad que vivimos y que se necesita en la provincia”.

“Se lo conminó en una reunión de la comisión de seguimiento, a que presente sus referentes para poder tener un diálogo directo, y todavía no los han presentado”.

“La postura de nuestra Cámara es apoyar al secretario en esta instancia de ser inflexibles, si no quieren trabajar que se vayan sino quieren cumplir con la ley, que se vayan a invertir a otro lado”.

“No podemos permitir que economías locales se caigan como lo que está pasando en nuestra ciudad, que vivamos estos momentos, cuando sabemos que es crítico y todos nos hemos ajustado el cinturón, pero esto no significa que porque tengan un contrato y hayan absorbido lo que era Petrobras, hagan lo que ellos quieran”.

“Nosotros como Cámara vamos a llamar hoy mismo al Secretario de Hidrocarburos para que haga una reunión lo más pronto posible, que convoque a esta gente para que sean claro y puntuales con lo que van a hacer”.

“Nosotros consideramos que fue un tiempo prudencial el que se tomó Pampa Energía para hacer una revisión de lo que era el área, ahora esto demuestra a las claras que en su momento tuvo razón el Diputado Rivero cuando avizoraba un negocio inmobiliario.

Extraoficialmente nos llegó el comentario que después de ordenarlo tienen pensado vender el yacimiento, entonces es una falta total de respeto, y creo que la provincia en conjunto con los particulares con las instituciones deberemos ponernos firmes en el tema”.

“Si no quieren estar, que se vayan, la provincia puede buscar otro oferente. Hay otras empresas que son muy prolijas, trabajan y respetan la ley, la misma Edhipsa puede hacer un esfuerzo muy grande y explotarlo”.

CATRIEL OESTE

“Si no optó por la renovación de las áreas, es un tema inherente a la secretaria de hidrocarburos. Hoy lo que se haciendo secretaria de energía es encontrar e operador que esté interesado en explotar ese área, el inconveniente es que los interesados son operadoras que están cercanas ahí y se trababa un poco el tema, porque SIC dejaría entre 25 o 30 personas que son empleadas directas de la empresa, las quiere traspasar a la otra administración, y las operadoras a lo mejor consideraban que no estaba dentro de su proyecto, es algo que resolverá la secretaria de hidrocarburos” concluyó Ramiro Arceo.