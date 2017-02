“Así como están las cosas las clases no van a empezar” en Río Negro. La titular del gremio docente, Patricia Cetera, indicó que hasta la semana próxima se sumarán nuevos bloqueos para impedir que se concreten las asambleas de cargos diagramadas por el ministerio de Educación en rechazo a la implementación de la reforma en la escuela secundaria y que el miércoles 22 se desarrollará un Congreso en Viedma donde se definirá cómo seguir.

“Las clases van a comenzar con medidas de fuerza si no se revén los puntos que planteamos, es lo más probable”, anticipó ayer la secretaria general de Unter.

Lamentó que, hasta el momento, no se produjeron nuevos contactos con el gobierno y que no existe una paritaria para discutir la política educativa en Río Negro.

Cetera dijo que si bien se mantiene el diálogo “con interlocutores válidos” de la cartera educativa, no hay intercambios directos con la ministra del área Mónica Silva.

“Seguimos sosteniendo lo que venimos diciendo y haciendo por mandato del Congreso y ratificamos los puntos que consideramos se deben rever” en el marco de la reforma promovida por Educación y a la cual se resiste el gremio.

El diagrama de asambleas para designación de cargos no se han efectuado en las ciudades donde fueron convocadas y Cetera cuestionó la legitimidad de las designaciones que educación afirma que logró concretar. “Ninguna asamblea se realizó como lo establece la normativa del Ministerio por lo cual pierden toda legitimidad. Formalmente –insistió– no se cumplimentaron por lo cual no tendrían validez”.

A todo este esquema de cambios se suma el reclamo salarial y el rechazo “al tope del 17% anual de incremento cuando en el país se termina de ratificar casi un 44% de inflación” en el último año, planteó.

Cetera agregó que “el año 2016 terminó mal” y el que empieza se avizora como “uno de los más conflictivos. No buscan el consenso en nada. No tuvimos una paritaria para conversar lo salarial, con la secretaría de Trabajo al frente como dispone la ley”, cuestionó. Con estos temas como ejes y el “preocupante estado edilicio” de las escuelas se llegará al congreso, previo al comienzo del nuevo ciclo lectivo.

La titular del gremio docente también manifestó su preocupación tras el rechazo del STJ a la acción de “prohibimus” presentada por el gremio para evitar la aplicación de la reforma en el Nivel Medio y anticipó que se presentará un descargo a la resolución judicial.

El principal argumento contra la reforma es que “cercena los derechos” laborales adquiridos en forma previa en la incumbencia de títulos, y además “no garantiza el proceso de aprendizaje”, aseguró Cetera. (RN)