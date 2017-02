Catriel – El municipio se comprometió a interceder ante YPF y la comisión de seguimiento para gestionar fuentes de trabajo destinadas a los desocupados de la localidad, que llevaron adelante una corte de los accesos a la ciudad, en reclamo de soluciones a su situación laboral.

El compromiso se adquirió en la audiencia de mediación que se desarrolló en fiscalía, con la presencia del fiscal Martín Peseta, las empresas Pampa Energía, San Antonio, desocupados, y el Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Públicas de la municipalidad de Catriel, Mario Figueroa.

LA MEDIDAS DE FUERZA:

Loa manifestantes exigían puestos de trabajo y mostraron su malestar para con la operadora petrolera Pampa Energía, que a través de una subcontratista Codesín, habría dejado sin su fuente laboral a 7 operarios.

Cuando la situación se había tornado extrema y bajo un clima de mucha tensión, personal de la Unidad 9° de policía emplazó policialmente a los desocupados para desalojar la ruta. Posteriormente se llegó a un acuerdo para liberar los accesos y convenir una audiencia en la fiscalia, entre las partes.

MARIO FIGUEROA (Secretario de Relaciones Institucionales)

El funcionario municipal habló con radio Alas e indicó “más allá de si el reclamo era legitimo o justo, que era la cuestión de fondo, entendíamos que también está la libertad de circular libremente del resto de los ciudadanos de Catriel, nosotros intentamos interceder paran garantizar el orden público”.

“Entendemos que el reclamo se dio por parte de vecinos de esta ciudad, que están sufriendo una situación, nos pusimos a disposición dentro del ámbito de acción del municipio, de gestionar ante quienes haya que gestionar”.

“No nos juntamos siempre con todo el grupo, pero ellos tienen referentes y tienen acceso cuando quieren charlar con nosotros, obviamente que el grado de tolerancia no es el mismo cuando estás pasando una situación no feliz como es estar sin trabajo, por ahí eso hace que los ánimos se exalten o sientan que no tienen el acompañamiento que ellos requieren”.

“En la audiencia estuvo bueno poder clarificar a las partes cuales son los alcances, el municipio no tiene un poder de policía, no tenemos la facultad de ir a un yacimiento y exigir a una empresa por ejemplo el listado de trabajadores, eso lo tiene la comisión de seguimiento, dependiente de la Subsecretaria de Hidrocarburos, que está compuesta por intendentes de municipios petroleros, superficiarios, gremios”.

“Uno de los puntos en que nos comprometimos, es hacer llegar este reclamo a la Subsecretaria de Hidrocarburos, para que lo incorpore en el temario de la comisión de seguimiento, acerca de la mano de obra local. La ley 4918 es clara, y quedó asentado en la audiencia y queremos que se cumpla, el tema del compre rionegrino y la mano de obra local”.

“Vamos a notificar a YPF, porque ayer en la audiencia el reclamo terminó mutando hacia esta empresa, y también a la comisión de seguimiento”.

TRABAJO EN EL MUNICIPIO

Durante el reclamo de los desocupados, estos se mostraron molestos por la falta de respuestas del municipio, en cuanto a una reunión que solicitaban con el intendente Carlos Johnston. Figueroa aclaró al respecto “hemos hecho acciones en pos de este grupo, muchos chicos estuvieron trabajando con nosotros, se puede nombrar las viviendas que se entregaron en diciembre, hay chicos que anduvieron muy bien y siguen trabajando en el municipio”.

“Todo lo que podamos hacer desde el acompañamiento e incluso desde aquellos cursos y capacitaciones que dictamos desde la oficina de empleo, para mejorar la capacidad de empleabilidad de estas personas que se encuentran sin trabajo, van a seguir a disposición”.

PAMPA ENERGÍA

En los últimos meses han crecido las críticas en relación al accionar de la operadora Pampa Energía en el yacimiento, por un lado debido a las complicaciones que sufren las empresas locales por la falta de inversión y por otra parte debido a que varios operarios han sido desafectados de sus puestos de trabajo.

Figueroa habló sobre el tema “la semana que viene se piensa pautar un encuentro con la cámaras empresariales de la localidad para charlar la situación de la empresa”.

“El intendente siempre va a estar en defensa de la gente de la ciudad, del trabajo, no solo porque la gente ha sido capacitada, sino también porque las empresas han demostrado estar a la altura de los trabajos que se hacen en la localidad, y además porque la ley lo avala. La ley 4918 es clara, el 80% de mano de obra local, el 80% de compre local, o ciudad mas cercana al yacimiento”.

“Queda claro que en la zona donde opera Pampa Energía, la ciudad más cercana es Catriel. Es una ciudad con historia hidrocarburífera, que en un principio se formó como colonia agrícola y ganadera, pero todo el mundo sabe que su explotación, se fue poblando de gente que vino a trabajar en el ámbito del petroleo, creo que experiencia y capacidad a la gente y a las empresas de Catriel no les falta”.

“Queremos cuidar los intereses de las empresas locales, de los trabajadores, de la sociedad en general”.

CORTES DE RUTA

Consultado sobre los temas tratados en la audiencia de mediación, el secretario de recursos humanos del municipio expresó “en realidad el fiscal les contó las consecuencias que puedan llegar a tener cuando uno se excede en los límites de un reclamo, fue bastante claro con lo que podía llegar a ocurrir si esto llega a un juez de instrucción”.

“Creo que si entendieron que vamos a trabajar en conjunto y tratar de articular acciones, para encontrar solución a la situación que hoy están pasando”.

“No queda plasmado en un acta que nunca mas vana a cortar una ruta”.

“Uno desearía que nunca nadie deba recurrir a esto para conseguir un puesto de trabajo” concluyó Figueroa.

Entrevista: (Miguel Villablanca – radio “Alas)