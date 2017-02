Catriel – El Partido Justicialista de la ciudad se prepara para afrontar la elección a convencionales constituyentes con una propuesta que apunta a cuatro ejes fundamentales: salud pública, hidrocarburos, servicios públicos y trabajo.

La lista está compuesta por profesionales, estudiantes, jovenes que intentarán convencer al electorado para acompañar el proyecto. La votación será el 09 de abril, se elegirán 15 convencionales, según la ley municipal 897/16.

La ciudad de Catriel será quien inaugure el calendario electoral en la provincia de Río Negro, a efectos de la formación de la Convención Constituyente que tendrá la facultad de revisar en su totalidad la Constitución Municipal Vigente. 16 mil son los electores habilitados para sufragar.

Son cinco las listas que se presentaron en la junta electoral para ser parte de los comicios.

Por el lado del Partido Justicialista, el joven abogado Mauro Nicolas Gonzalez encabeza la lista y habló con un cronista de radio Alas (programa hoy x hoy) para contar los puntos fundamentales de la propuesta.

“La idea de mi participación surge a partir de que soy una persona de Catriel, toda mi familia es de acá, mi papá es uno de los pioneros, instaló la primer farmacia de Catriel”.

“Uno por ahí ve que existen ciertas carencias en la localidad, si bien el afecto por el pueblo es muy grande, por eso uno vive acá, teniendo posibilidades de estar en otro lado, pero creo que debemos empezar a movernos para mejorar las cosas en cuanto a la calidad de vida y al respeto que merecemos como seres humanos, para vivir dignamente”.

“Nosotros vamos a tener convencionales constituyentes que van a tener el tiempo suficiente, la tranquilidad suficiente, para marcar los temas puntuales. A partir de allí que el municipio tenga la obligación de cumplir con lo que determinen los convencionales”.

“Evidentemente el gobierno de turno tiene mayores posibilidades, con respecto al tema económico, en cuanto a una estructura que tiene monopolizada, aquí si hay una crítica, porque existen actividades monopolizadas que no son esenciales y actividades esenciales que debería monopolizar el estado y no lo está haciendo”.

CAMBIOS EN LA CONSTITUCIÓN

SALUD PÚBLICA

El abogado González contó uno de los puntos primordiales de la propuesta que lleva el PJ:

“Personalmente a partir de un hecho familiar grave, en cuanto al sistema de salud de Catriel, uno percibe que no se están destinando los recursos necesarios a los lugares importantes, puntualmente uno de los ejes de la reforma que vamos a tratar de introducir, va a ser incorporar el tema de la salud pública”.

“Si bien es una obligación provincial, lo que queremos lograr es incorporar la obligación del municipio, que cuando tenga recursos, como ahora, que tiene más de $200 millones de pesos guardados, que tenga la obligación de destinarlos a mejorar el sistema de salud pública y a garantizar la salud para todos los ciudadanos”.

“En ese punto vamos a ser una de las pocas listas, sino la única, que va a hacer hincapié en la salud pública”.

(Es importante destacar que cuando el abogado habla de un hecho familiar, se refiere a lo ocurrido en noviembre del año pasado, Pablo Daniel Gonzáles, se descompensó, su esposa inmediatamente llamó al número de emergencias del hospital y pidió un médico, a los pocos minutos llegó una ambulancia con chofer y enfermera (no iba el médico). Se solicita que lo trasladen a la clínica Perón llegando aproximadamente a las 06:20. A esa hora la clínica permanece cerrada “por seguridad” ya que no hay personal de custodia (al lado en el sindicato, si hay) y si el médico de guardia no está no se abre la puerta. Golpean, se ve al personal de enfermería y recepción pero no logran que abran al puerta para ingresar al paciente.(El médico dormía en el primer piso y bajó después que se había ido la ambulancia).

Entonces deciden concurrir al hospital y lamentablemente a mitad de camino, el paciente sufre un paro cardiorespiratorio y esa sería la causa de su muerte.)

HIDROCARBUROS

“Existe otro punto fundamental, siempre se dice que el petróleo se termina en 10 años, y en 40 años nos damos cuenta que cada vez más petróleo, cada vez vienen más empresas, más interesados”.

“El segundo punto central será en cuanto a materia hidrocarburos, que la constitución se refiere muy vagamente al tema”.

“Vamos a pedir que se haga un estudio exhaustivo a nivel municipal, por técnicos y profesionales idóneos, para que determinen hasta cuanto tiempo hay petróleo en Catriel”.

“Uno de los déficit de la población en cuanto a la información, no estamos cuestionando la titularidad del yacimiento, pero si el derecho a la información que tenemos como Catrielenses”. “Incluso que lo vean los chicos en las escuelas, a través de talleres, de los medios de comunicación. ¿Cuanto se llevan las empresas petroleras de Catriel, cuanto nos dejan?, nada”.

SERVICIOS PÚBLICOS

“Muchos están saturados, no dan abasto, hay que hacer modificaciones importantes. Si bien es un resorte del gobierno provincial, atento a la buena relación que existe con el mismo, no entendemos porque no se toman medidas, o de revocación del servicio público o de llamar a un referéndum, que tengamos la posibilidad de que el pueblo determine si la empresa prestataria continúe con el servicios o consideramos que se debe revocar, a los efectos que se tenga en cuenta la opinión de la gente”.

TRABAJO

“Que los Catrieleneses tengamos prioridad en todos los puestos laborales, tanto a nivel hidrocarburos como a nivel municipal. A mayor antigüedad en Catriel, mayores posibilidades a puestos de trabajo, al acceso a la vivienda, al acceso a un terreno. Hoy la legislación exige dos años y por ahí pasa que jóvenes que vivieron 40 años en Catriel ven como alguien que viene, está dos años, cumple con los requisitos y tiene terreno y casa y los de acá se quedan esperando. Esto, no puede suceder”.

CAMPAÑA

“Estamos en las reuniones previas con la lista, para coordinar estos puntos. A esto le vamos a apuntar, después se irán completando las propuestas y vamos a salir todos los candidatos a difundirlas” concluyó el abogado.

Entrevista: Miguel Villablanca

Medio: Radio “Alas”

Programa “Hoy x Hoy”

Foto: Andrés Flores – (C25N)