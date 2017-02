Nuevamente la Escuela Municipal de Tenis de Mesa logró una histórica actuación en las competencias nacionales.

Esta vez en el Grand Prix de Mendoza, torneo que tuvo la participación de los mejores jugadores de Argentina y Chile, y se desarrolló del 16 al 20 de febrero en el Polideportivo Deportistas Alvaerenses, de la localidad cuyana de General Alvear.

En el torneo Tobías y Manuela Pereyra fueron seleccionados para representar a Argentina en el Sudamericano sub 11 y sub 13, a disputarse en Lima (Perú) del 17 al 23 de mayo y el Sudamericano sub 15 de Asunción (Paraguay) que tendrá lugar del 14 al 22 de marzo.

Por su parte, en el Gran Prix cinco jugadores pertenecientes a la Escuela Municipal de Catriel redondearon una destacada actuación:

Ignacio Serra: llegó a cuartos de final en la categoría sub 9

Santiago Serra: octavos de final en sub 11 y 16avos en sub 13. En el selectivo confirmó que es una de las promesas del tenis de mesa catrielense al avanzar hasta cuartos.

Priscila Jara: obtuvo el tercer puesto en sub 11 y quedó a un paso de clasificar en el selectivo, al no poder cerrar el partido definitorio con un match point a favor.

Manuela Pereyra : campeona del Gran Prix en sub 11, tercera en sub 13, y campeona del selectivo obteniendo un lugar en el seleccionado nacional, afirmándose como la paleta n° 1 de nuestro país. Es de destacar que ganó el Gran Prix y el selectivo sin perder un set .

Tobías Pereyra: cuartos de final en sub 11 y octavos en sub 13. Logró la tercer plaza del selectivo para integrar la selección nacional.

De esta manera, la Escuela Municipal de Tenis de Mesa continúa marcando historia en el deporte catrielense logrando dos plazas en la selección