25 de Mayo – El joven arquero Sebastián Pardo, con solo 15 años fue fichado por el club San Martín de San Juan, donde peleará el puesto para ser parte del equipo en el campeonato argentino de primera división de AFA. El ex jugador del Depo veinticinqueño fue acompañado por su padre Miguel Pardo a la prueba, “Sebastian fue a una prueba con 8 o 9 arqueros más, de los cuales quedaron 5, de esos van a alternar para jugar la Liga Sanjuanina de Fútbol y la primera División del Fútbol Argentino” confió el papá del futbolista.

La localidad veinticinqueña vuelve a dar sobradas muestras de la cantera interminable de buenos futbolistas que surgen cada año y tienen una proyección a nivel nacional e internacional en algunos casos. Sebastián Pardo arquero de las divisiones inferiores formativas de la Asociación Deportiva Social y Cultural 25 de Mayo, El Depo, tuvo la chance y no la desaprovecho, confirmando su buen nivel futbolístico y el promisorio futuro que le depara debajo de los tres palos.

Miguel Pardo, el padre del joven de 15 años, fue una de las claves para impulsar a su hijo en esta carrera incipiente en el fútbol. Habló con FM Alas y contó el periplo realizado hasta llegar a San Martín de San Juan, “surge por intermedio de Ramón Burgos, de Olavarria, hace 6 meses un día me llama y me dice si lo llevaba a mi hijo a Rosario Central, no se dio por el tema económico, después empezamos a hacer las tratativas de llevarlo a Buenos Aires, para llevarlo a Gimnasia Esgrima La Plata o Estudiantes, donde iba a ser visto por el entrenador de arqueros de la selección juvenil de Argentina, pero tenía que ir en marzo. A partir de allí comenzó a prepararse, la gente del Depo de 25 de Mayo me propusieron que se entrenara con tercera división y primera, allí estuvo dos semanas y surgió la propuesta de ir a Cipolletti”.

“En la sexta división (del club cipoleño) fuimos a probarlo, anduvo muy bien, pero cuando preguntamos qué pasaba, no nos dijeron nada. Contento por lo que había hecho en la cancha, pero no nos dieron ninguna respuesta”.

“A los pocos días nos propusieron llevarlo a Boca o River, pero dije que no, porque son clubes grandes, donde hay muchos chicos probándose. Y apareció San Martín de San Juan, fuimos allá a la pensión, el miércoles 01 de febrero al mediodía, al otro día hablamos con Hugo Garelli (coordinador de inferiores en Argentinos Juniors por 10 años) el le hizo una entrevista a Sebastián”.

“Garelli nos dijo, ‘mañana lo probamos en reserva, si anda bien sino lamentablemente no se va a quedar’, el jueves 2 de febrero lo prueban en la reserva y al otro día lo vuelven a citar, y allí me llaman y dicen que Sebastian quedaba en el club”.

“Estuvo dos días en la reserva y a la otra semana inició la pretemporada con las divisiones inferiores del club, después de 15 días de prueba, firmamos la ficha, el pase”.

Por su parte, el joven arquero mostró su alegría a través de las redes sociales, donde expresó “me acaban de decir que quede en San Martín, hoy pedí el pase me lo dieron. Ahora es tiempo de esforzarse día a día para ganarme la titularidad y a partir de ahora defiendo los mismo colores pero con distinto escudo”.

“Soy jugador de San Martín de San Juan” expresó con alegría el arquero.

La institución donde Sebastián Pardo jugó hasta el último año, El Depo de 25 de Mayo, no tuvo inconvenientes en ceder el pase del joven arquero para posibilitar el fichaje en el club San Martín.

Miguel Pardo agradeció el gesto, “quiero gradecer al presidente de la Asociación Deportiva Social y Cultural 25 de Mayo, Oscar Lescano, que en ningún momento puso trabas, nos dieron el pase libre”.

“Yo hable mucho con mi hijo, si vas a probar a algún club, es una línea recta que tenes que cumplir, donde no se toma, no se fuma ni se sale de joda. Si lo querés asumir, vamos, sino va a a ser imposible. Tomó el concejo y siguió adelante”.

“Tenemos el apoyo de toda la familia y estamos muy contentos”.

“Sebastián fue a una prueba con 8 o 9 arqueros más, de los cuales quedaron 5, de esos van a alternar para jugar la Liga Sanjuanina de Fútbol y la primera División del Fútbol Argentino”.

“El objetivo de Sebastián es jugarse el puesto” concluyó su padre.