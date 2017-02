Ante la falta de respuesta, los trabajadores de OPS y SP mantienen las protestas en Rincón de los Sauces.

Desde hoy, el bloqueo se extiende hasta la zona del Yacimiento El Orejano, lo que afecta la producción de gas y los yacimientos no convencionales.

Además, mantienen dos estratégicos piquetes a la altura del yacimiento Narambuena y en el paraje mendocino Pata Mora. El reclamo es por el atraso en el pago de sueldos e indemnizaciones.

En diálogo con AM550, Orlando, trabajador de OPS dijo: “Estamos en una situación crítica como es de público conocimiento. La situación en es la misma de ayer y la misma de todos los días, estamos en el corte por los sueldos que no se han pagado hace ya dos meses”

“Si no hay respuesta vamos a recrudecer todo esto. Al no haber sueldo cuatro meses, cinco meses, después de un básico de 20 mil pesos. Ya no hay dinero para darle a la familia. Esta la familia de cada uno de los operarios que mucho hemos quedado sin nada, porque OPS también está en quiebra y los muchachos que han ido cobrando le han prestado dinero a los que no han cobrado nada”, explicó el trabajador.

Por su parte, el intendente de Rincón de los Sauces, Marcelo Rucci responsabilizó hoy a YPF por la situación que atraviesa el sector petrolero y la calificó como “insensible” por el trato a sus trabajadores.”YPF es un desastre”, sentenció Rucci en declaraciones a AM550, tras lo cual acotó que la empresa “ha hecho un desastre, no solamente con los trabajadores en la calle, no solamente con esta situación que estamos viviendo, sino también con lo que causa en el resto de la población.