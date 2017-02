El Ministerio de Educación de Río Negro desarrolló una modalidad virtual para garantizar la continuidad laboral de los docentes titulares e Interinos, luego de que no pudieran reubicar sus horas en un cargo para la ESRN por acciones directas del gremio UnTER.

La solicitud de reubicación de horas se realizará ahora a través de un dispositivo amigable y sencillo, habilitado desde hoy, jueves 23 de febrero, en el sitio www.educacion.rionegro.gov.ar.

Todos los docentes de Secundaria tendrán que llevar adelante el trámite, sin excepción. Para iniciarlo, deben ingresar a la sección Usuarios Docentes/No Docentes, donde mensualmente verifican su recibo electrónico de salario.

Esta modalidad virtual, que se extenderá hasta el 1° de marzo inclusive, permite el seguimiento de la solicitud realizada, lo que le asigna confiabilidad; al tiempo que garantiza la opción de reclamo ante la Junta de Clasificación de Educación Secundaria (JCES) al posibilitar la impresión de la constancia de trámite correspondiente.

Asimismo, y ante cualquier dificultad, se podrán realizar consultas a través del correo electrónico ayudaysoporte@educacion.rionegro.gov.ar.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro tiene en cuenta los intereses de los docentes de Secundaria para la elección de sus cargos y garantiza el trabajo en la ESRN.

Catriel (C25N) En diálogo con radio “Alas” la Ministra resaltó que la reforma educativa en el nivel medio dará más oportunidades a los docentes y habrá más trabajo. “Lamento que el gremio no diga toda la verdad, con esta reforma, habrá más trabajadores en las escuelas Rionegrinas, no puedo entender cómo el gremio va en contra de los intereses de los trabajadores”.

Preguntada si hay posibilidades de continuar discutiendo sobre la nueva escuela secundaria, Silva dijo: “Por supuesto, siempre y cuando sea para mejorar, nada está cerrado, siempre desde el gobierno se ha buscado el diálogo. Me alegra que ahora se preocupen por incluir algunos temas o hacer aportes. En mi opinión cre que lo deberían haber hecho antes, pero estamos abiertos al diálogo, como siempre”. Resaltó