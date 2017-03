En la reunión del gabinete provincial realizada hoy, se confirmó el llamado a reunión paritaria al gremio UnTER para el viernes próximo a las 8, en la Secretaría de Trabajo, siguiendo con la pauta salarial del 17 por ciento planteada para este año y de esta manera se inicia la ronda de la discusión salarial con los gremios estatales.

Otro de los temas analizados fue la situación fiscal de la provincia y los primeros impactos de las medidas de optimización del gasto implementadas por el Ejecutivo y se hizo un repaso en tal sentido de la situación en cada uno de los ministerios y la continuidad de las acciones previstas para el corto y mediano plazo.

En la reunión, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó los buenos resultados obtenidos en su reciente visita a España en la que acompañó al presidente Mauricio Macri, oportunidad en la que tuvo contacto con empresarios de ese país, con la posibilidad de generar vínculos comerciales para la colocación de productos rionegrinos.

El vocero de los temas tratados en el gabinete fue el vicegobernador Pedro Pesatti, quien, entre otros temas, señaló “también abordamos cuestiones que hacen a la evolución del Plan Castello, ya que aspiramos a que se constituya en una genuina política de Estado. Para ello debemos trabajar con los intendentes y la oposición en aquello que contribuya a que este programa cumpla su objetivo”.

“Se trata de una iniciativa para tomar capitales e invertirlos en obras de infraestructura productiva que le permita a Río Negro crecer y desarrollarse”, agregó Pesatti y manifestó que “creemos que tendrá un acompañamiento absoluto de todos los sectores que hacen a la vida de la provincia, incluidos los intendentes y legisladores de la oposición”.

Por su parte el ministro de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri, realizó un informe de la situación en torno a la rotura de los acueductos de Arroyo Ventana y Arroyo Los Berros, como consecuencia del temporal de lluvia del último domingo. La correntada rompió parte de los acueductos, quedando éstos fuera de servicio. Personal del Ministerio se encuentra trabajando en el lugar para regularizar la situación.

Participaron de la reunión el secretario general de la Gobernación, Matías Rulli; los ministros de Economía, Isaías Kremer; de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan; de Desarrollo Social, Fabián Galli; de Salud, Fabián Zgaib; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alberto Diomedi; de Educación y Cultura, Mónica Silva; de Turismo, Cultura y Deporte, Silvina Arrieta; de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri y de Gobierno, Luis Di Giácomo.

También asistieron los secretarios de Estado de Energía, Sebastián Caldiero; de Trabajo, Lucas Pica; el presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Alejandro Palmieri; el legislador Facundo López; el subsecretario de Medios, Gustavo Glave y el subsecretario de Promoción y Publicidad Institucional, Hugo Laurent.

Educación denunció que hackearon el sitio para que los docentes tomen cargos

El Ministerio de Educación denunció que durante el fin de semana la página para que los docentes de la Escuela Secundaria pudieran reubicar sus horas fue hackeada reiteradas veces. Esto provocó que el sistema quedara inhabilitado durante varias horas y, en consecuencia, que los profesores no lo pudieran usar.

La modalidad virtual fue aprobada el 23 de febrero por el Consejo Provincial de Educación y les permite a los docentes, titulares e interinos, efectuar los mismos pasos que realizaban en las asambleas públicas pero desde sus hogares.

Sin embargo, por las quejas de los usuarios ante los problemas para ingresar a la página, Educación decidió realizar una investigación en la que se determinó que el sistema sufrió tres ataques virtuales por parte de tres robots diferentes con origen en la provincia de Buenos Aires.

Pablo Krahulec, secretario general de Unter Cipolletti, aseguró que hubo fallas para usar el dispositivo pero que, no obstante, desconocen si se trata de un hackeo o no. Aprovecharon la situación para recordar que la nueva modalidad on line es “una estafa” y que estos hechos demuestran “su falta de transparencia”.