El acto se desarrolló en el edificio legislativo y contó con participación de legisladores, funcionarios, referentes de instituciones y juntas vecinales, medios de prensa y público en general.

En primer término el Intendente hizo mención a la situación actual del país, con la “baja de la coparticipación nacional en todas las provincias argentinas, afectando también los ingresos a los erarios municipales. Vamos a vivir un año complejo, pero no me cabe duda que Catriel va a estar en los primeros lugares de la provincia como ha estado hasta ahora”

Luego, Johnston se refirió a la importante decisión que se debatirá el próximo 31 de marzo en audiencia pública, en el marco de la instalación de una planta de remediación de pasivos ambientales.

“Es algo que venimos pidiendo de hace más de 20 años, la remediación de los pasivos ambientales y que se realice en Catriel”

Para erradicar la confusión que se ha generado en torno a la instalación de la planta, Johnston dejó en claro que la misma no va a afectar a la población, habida cuenta que “la empresa va a estar instalada a mas de 50 km de Catriel, por lo que no va a afectar absolutamente en nada, no debemos temer ningún problema, lo malo sería no remediar los pasivos ambientales”

“Para hablar del tema, primero hay que interiorizarse. Yo entiendo que dentro de 40 días vamos a tener elecciones y es normal en el juego político generar dudas, pero esto es fundamental y crucial para nuestra localidad, porque además de la imprescindible remediación ambiental, es fuente de trabajo para los catrielenses, para nuestras pymes, para empresas de transporte y servicios. Antes el dinero de la remediación se iba a Neuquén”

Posteriormente, el Jefe Comunal hizo un resumen de los proyectos para este año en base a cuatro ejes fundamentales:

Primer eje: Políticas Sociales

” Vamos a ser pioneros en Río Negro con la puesta en funcionamiento de los CADI (Centros de Apoyo al Desarrollo Infantil), son 6 que trabajan con niñas y niños de primera infancia, de 3 meses a 3 años, en contención social, nutrición, aprendizaje y recreación”

“Los adultos mayores van a a tener su centro de día, un lugar físico propio para integrarse y sentirse contenidos, para disfrutar a pleno esa etapa de la vida”

“Vamos a continuar acompañando a salud pública y educación. Ya firmamos los convenios escolares para transporte, insumos y refacciones. Y vamos a trabajar un proyecto nuevo para mamás con hijos a cargo que no tengan pareja, con la elaboración de pan destinado a los comedores escolares, generando trabajo e inclusión social”

Segundo eje: Obra Pública

“Seguiremos trabajando en cada barrio y en la infraestructura urbana general”

“Continúa el encuadramiento de la ciudad, con cordón cuneta en todos los barrios, con más de 20.000 metros lineales , teniendo en cuenta el Plan Director Pluvial, y trabajando con empresas locales”

Pavimentación: “Cuba entre Mosconi y Birmania; Primeros Pobladores entre Chubut y Córdoba; reacondicionamiento de parte de la Primeros Pobladores, las calles que van desde Yrigoyen en Bº Santa Cruz hasta Córdoba en Bº Carod y las que van entre Cacique Catriel y Pedro Hernández, dejando un rectángulo de 12 cuadras terminadas”

Viviendas Sociales: “en esta primera quincena de marzo se van a terminar las 12 viviendas restantes de las 30 de Bº Preiss, y para mayo las 32 viviendas al lado del CET 21, financiadas con fondos propios del municipio. Además vamos a licitar 24 casas más en el transcurso del año. Esta política habitacional no se está haciendo en ninguna ciudad de Río Negro”

“Vamos a poner en valor el bulevar de calle Canadá, donde se va a hacer un pequeño centro recreativo con juegos infantiles”

“Vamos a regularizar este año la situación del Lote 15 y el Lote 14, haciendo las mensuras correspondientes, apertura de calles y construcción del cordón cuneta”

También Johnston anunció “la construcción de 20.000 metros de vereda a cargo del frentista, la bicisenda que irá del ingreso al Bº YPF al Acceso Norte y la iluminación total del Parque de Bº YPF”

Tercer eje: Nuevo Parque Industrial

“Vamos a poner en valor 20 manzanas con cordón cuneta, iluminación y apertura de calles, para ofrecer a pymes y comercios locales”

“Se analizará la factibilidad de la instalación de un parque eólico, a través de la construcción de un aerogenerador para medir los vientos”

“Se va a construir en el Parque Industrial una planta de transferencia de descargas, muy importante para evitar que ingresen los camiones de alto porte al casco urbano”

Cuarto eje: Diversificación Productiva

“La reconversión económica está amparada por dos leyes, el artículo 137 de la Constitución de Catriel y el artículo 3 de la ley provincial 5027 modificatoria del art 7 de la ley provincial 4818, en la que fue presentado el proyecto productivo de Catriel declarándolo de interés provincial por unanimidad en la legislatura de Río Negro”

“Todos los partidos políticos a nivel provincial miran con buenos ojos el proyecto que estamos desarrollando. El proyecto va conjugado con lo que hoy anunció el Gobernador: el Plan Castello, donde nosotros vamos a presentar como plan de desarrollo la productividad agrícola ganadera y la genética porcina”

“La actividad agrícola ganadera del plan está dando sus frutos directa e indirectamente, en los sembradíos de maíz y alfalfa, esta ya se está cosechando en fardos propiedad de la Municipalidad y el maíz va a ser destinado a la granja porcina como alimento y a los productores a un precio justo mucho más barato que el del mercado”

“El apoyo a los productores es ya un hecho, hemos mejorado los campos aumentando su valor. Y este año tenemos proyectado duplicar la cantidad de siembra del año pasado”

“Vamos a desarrollar energías alternativas, como la eólica y la solar”

“Apuntamos a la sustentabilidad económica, con el gerenciamiento de este desarrollo agrícola ganadero y la granja porcina de la Fundación polo Tecnológico y Social Catriel , con la cual ya estamos generando asociaciones público privadas a través de convenios con los productores, becas, cursos y capacitaciones”

“El Frigorífico Ciclo I y II la semana que viene empieza a funcionar de manera permanente con la faena de 30 porcinos por semana”

“El equipamiento de maquinarias agrícolas está trabajando en forma intensa y continua, vamos por la fábrica de pellet de alfalfa y alimento balanceado. Por su parte, la construcción de la granja porcina ya está en ejecución”

“Firmamos un convenio con Bioter, segunda empresa a nivel nacional en producción de alimento balanceado, que no sólo va a hacer el aporte técnico a la granja sino también a todos los productores”

“No me cabe ninguna duda que este desarrollo productivo, que está siendo imitado por otras localidades, va a tener éxito y vamos a lograr esa diversificación tan esperada y necesaria. Catriel va a ser petróleo y agricultura, ganadería, apicultura y lo que nos propongamos y trabajemos para ello”