En la continuidad de las tareas de control vehicular en las calles de Catriel, personal de tránsito municipal realizó un fuerte operativo este fin de semana, donde se incluyeron los controles de alcoholemia, y culminaron con el secuestro de 5 automóviles, 20 motos y se labraron más de 30 infracciones por contravenciones vinculadas a la falta de documentación habilitante para circular.

Fabio Calvo, Director de Tránsito municipal habló con FM Alas y se refirió al tema “realizamos un control exhaustivo, con el alcoholímetro, encontramos a personas en estado de ebriedad a la hora de manejar, secuestramos vehículos y motos. Tuvimos un caso que se detectó 1,50 de alcohol en sangre”.

En la actualidad el galpón del área de tránsito esta atestado de ciclomotores, superando los 250. “Nosotros requerimos de un predio judicial para el tema del secuestro de vehículos”.

“Se labraron más de 30 multas e infracciones por falta de documentación, seguro, tarjeta verde, licencia”.

Consultado por el tema del conductor designado, ante la cantidad de casos de conductores en estado de ebriedad, Calvo indicó “la verdad que nosotros realizamos los controles fuera del boliche, creo que debemos tomar conciencia, aquellos que toman saben que no deben manejar, no estaría mal aplicar esto, pero debemos ser conscientes de que si tomamos no debemos manejar” concluyó.