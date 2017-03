Destacó la recategorización permanente de los trabajadores e indicó que “llevamos adelante una importante recuperación de los salarios de los trabajadores públicos de la provincia”. Además, detalló y comparó los sueldos en bruto de distintos profesionales, a nivel país y provincia, destacando que en Río Negro son superiores.

Respecto a la paritaria 2017, aseveró que “podemos discutir las formas de pago, cláusulas de ajuste de acuerdo a la inflación anual y hasta tener prevista una apertura de la paritaria, pero de ninguna manera vamos a asumir compromisos que no podremos cumplir, ni pagar”.

Recordó de este modo que la inflación prevista por el presupuesto nacional es del 18% y en ese orden propuso a los gremios debatir el incremento salarial en las próximas paritarias. “No les pedimos que nos aplaudan, ni que lo comprendan. Sólo les pido que estén a la altura de las circunstancias”.

El Mandatario repasó el estado financiero de la Provincia y brindó detalles de la obra pública, en el marco del Plan Rionegrino de Inversiones para el Desarrollo Productivo, Energético, de Infraestructura y Equipamiento, denominado “Edgardo Castello”.

Sostuvo que estos temas y la nueva Escuela Secundaria Río Negro, serán los ejes fundamentales para 2017. “El Plan Castello que tiene como objetivo obtener financiamiento para obras trascendentales con otras fuentes financieras que no sean del propio tesoro provincial”, dijo.

Weretilneck manifestó su deseo de que el año legislativo que se inició hoy tenga las mismas características que el año anterior, donde a pesar de las diferencias partidarias, ideas u objetivos, “hemos encontrado una Legislatura comprometida fundamentalmente con los intereses de los rionegrinos. Debemos repetir los logros del año anterior”.

“El 2017 es un año difícil, desde lo económico y fiscal. La sociedad rionegrina, cuando el Estado tiene inconvenientes, sufre repercusiones negativas en la sociedad”.

En este sentido, repasó y detalló el impacto que tuvo el año pasado la caída de recursos y el incremento de los gastos. Sostuvo que “terminamos el año 2016 con un déficit de $3.200.000.000, que nada tiene que ver con los años anteriores, a partir de la caída de recursos, fundamentalmente por la modificación dispuesta en el Congreso de la Nación sobre el Impuesto a las Ganancias”. A lo que sumó también “la caída de ingresos en concepto de coparticipación”.

Ante esta situación, “los gastos propios tuvieron que crecer: aumentaron, a través de las paritarias, todos los sueldos aproximadamente un 37% y mantuvimos la obra pública. Quiero destacar que cumplimos con el mandato que nos dio la Legislatura en materia presupuestaria”.

“El año pasado solicitamos al Parlamento, la autorización para tomar una deuda a corto plazo que genere mejores oportunidades económicas para la Provincia. Creemos que podemos lograrlo con las medidas dispuestas este año, aprobadas por Legislatura, con el cumplimiento y confianza de los contribuyentes de la provincia”.

Además, explicó que “cuando asumimos en diciembre de 2011, la presión de la deuda sobre los ingresos totales tomaba el 85% del presupuesto. Y logramos que ahora sea del 35%”. Aclaró que la Provincia no tiene endeudamiento en dólares, sino en pesos.

Weretilneck recordó que el 60% de los recursos rionegrinos provienen de Nación y el restante 40% de los ingresos provinciales. “Deseamos que el país tenga crecimiento este año y que podamos tener todas las herramientas necesarias para no repetir un déficit como el del año anterior”.