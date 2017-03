“Que me acompañen el sábado por la suelta de globos para mi flaca, mi princesa, y para todos los ángeles que tenemos en el cielo” manifestó muy emocionada Nelly Cofre, esta mañana, haciendo referencia a la actividad convocada para este sábado a las 20 hs en Plaza San Martín, para la 2° edición de la “Suelta de Globos para Nuestros Ángeles”, en memoria de jóvenes que han fallecido en la localidad. Estarán presentes los referentes de Estrellas Amarillas y de Traulen.

A dos años del fallecimiento de Leonela Lorena de los Ángeles Vargas, su mamá Nelly Cofre, está organizando para este sábado la 2° edición de la suelta de globos, en memoria de la joven y de tantos otros seres queridos que ya no se encuentran entre nosotros.

“Se me ocurrió el año pasado, porque mi hija cumplía un año, me propuse hacerlo y me llenó el alma. He ido casa por casa a visitar algunas madres que estamos padeciendo el mismo dolor, que más allá de eso, nos conectamos mutuamente y nos contenemos” indicó Nelly.

“La verdad que el día a día es muy difícil, por ahí no dan ganas de no hacer nada, y después pienso y digo ‘tengo que seguir luchando por mis hijas, por mis nietos que me quedan’”.

“Hay mucha gente que está acompañando, principalmente las mamas del dolor, que se van a sumar a esto y están muy contentas, porque es una fiesta que le queremos hacer a nuestros ángeles”.

“Quiero invitar a toda la comunidad, este es un momento para que nos juntemos todos, unir fuerzas y hacer muchas cosas, en cuanto a ayudarnos mutuamente, dar un concejo, poder ayudar económicamente”.

“Va a estar el grupo Estrellas Amarrillas que se está conformando, con Vanesa Moreno que será la referente en Catriel, la asociación Traulen”.

ASOCIACIÓN

“Quiero armar una asociación y poder estar juntos en esto, hacer muchas cosas que nos hagan bien y ayudar a otras mamas que están pasando por lo mismo. De manera económica o sentimentalmente, la idea de poder contar con un psicólogo, ayudarnos”.

CONVOCATORIA

“Que me acompañen el sábado por la suelta de globos par mi flaca, mi princesa y para todos los ángeles que tenemos en el cielo

Una reflexión, debemos darnos amor mientras estemos vivos, siempre juntos se pueden lograr muchas cosas, no importa el partido político ni religión”.

“Mimar a algunas mamás que no tenemos a nuestros hijos, es para llenar el alma, recordar que nuestros hijos siempre están en nuestros corazones” finalizó Nelly Cofre.