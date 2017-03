Catriel (C25N) Representantes de la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro (CASEPE) se reunieron este miércoles con directivos de las empresas “Edhipsa”, “Aconcagua” y “Pampa Energía”, para establecer los proyectos de inversión en la zona y exigir el cumplimiento de la ley en cuanto a la contratación de empresas locales.

Ramiro Arceo, presidente de la cámara, calificó los cónclaves como “muy positivos” y adelantó que la postura en cuanto a la instalación de una planta de Tratamiento Integral y Disposición Final de Residuos Peligrosos e Industriales Catriel – Representantes de la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro (CASEPE) se en el ejido de Catriel, es acompañar la propuesta “porque no es un basurero, sino una planta de tratamiento” aunque dijo “vamos a hacer nuestras salvedades en cuanto a las formas en que se hizo”.





“Fue un día de muchas reuniones con un balance altamente positivo”, Ramiro Arceo Presidente Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro (CASEPE) habló esta mañana con Radio “Alas” y brindó detalles de las reuniones que se mantuvieron por parte de los integrantes de la cámara con directivos de las operadoras petroleras que trabajan en los yacimientos de la zona.





EDHIPSA



“En un principio nos reunimos con Edhipsa, donde hicieron la presentación de los proyectos que tienen y lo que va a hacer a partir de ahora en un yacimiento que dejó la operadora anterior CIC que no quiso renovar contrato”.



“Por estatuto de la empresa Edhipsa puede tranquilamente operar las áreas y en este caso contrata a una empresa que ya ha operado en yacimientos maduros del sur, Aconcagua se llama, y tuvimos la oportunidad de hablar con su presidente, sus gerentes, como van a hacer, plantear la situación y las realidades que estamos viviendo”.



“Tienen que adecuarse a todos los puntos de lo que dice la ley 4818, entre ellos lo que nos atañe a nosotros como cámara, que es la priorización de empresas locales”.



“Tuvimos muy buena aceptación y muy buen diálogo, vamos a trabajar en conjunto con Aconcagua, Edhipsa y la gerenciadora llamándonos continuamente para saber qué empresa nuestra pueden prestarles los determinados servicios que requieran”.





ACTUALIDAD PETROLERA



“Nosotros tenemos que actuar, sabíamos que la cosa venía complicada a principios de año cuando el tema de Vaca Muerta terminó siendo un fracaso y más allá de los anuncios del Presidente (Mauricio Macri) eso no se va a capitalizar hasta el segundo semestre”.



“Muchas empresas y de las cuales en su gran mayoría no son genuinas, tienen que mover sus activos, trabajar para poder subsistir y no tienen ningún tipo de miramientos en venir y ofrecerse en los lugares convencionales como los nuestros, donde ya está todo organizado hace mucho tiempo, es un quintita muy chiquita, siempre hemos sufrido declines en la producción, tratando de optimizar los recursos, para que sea productivo y rentable para las empresas y provincia”.



“Es el momento de actuar con la autoridad que tenemos, con la representatividad que tiene hoy la Cámara (CASEPE) en la inserción provincial y hacer valer la ley”.



“Las empresas están retrotrayendo sus inversiones, están apostando al gas que hoy es más negocio, lamentablemente en nuestra zona no tenemos gas. Lo que hay que tratar de hacer es optimizar lo que tenemos y tratar de recomponernos para que esto sea igual para todo el mundo”.





PAMPA ENERGIA



Tras la solicitada publicada desde el municipio de catriel, donde el jefe comunal Carlos Johnston exigía hablar con “los que cortan el queso”, finalmente la empresa envío a importantes directivos para mantener diversas reuniones con autoridades municipales y con la CASEPE.



Arceo explicó al respecto “esta sensibilidad que tenemos hoy todos con respecto a lo que está sucediendo y no podemos estar ausentes de la misma. Hace un año habían 30 – 40 equipos de perforación, que es eje motor de la industria, y hoy con suerte hay 6”.



“Todas las empresas están optimizando su trabajo, reduciendo, achicando servicios”.



“La empresa que está en el patio de nuestra casa como es Pampa Energía, que tiene que tener el 100% de empresas nuestras contratadas, que tiene que cumplir con una ley determinada, teníamos la sensación de que en cierta forma no lo estaba cumplimentado, salimos como corresponde a defender lo que es nuestro”.



“En este aspecto queremos valorar el apoyo muy firme que tuvimos por parte de la autoridad de aplicación la Secretaria de Energía, el Dr. Sebastián Caldiero, y por supuesto el Intendente local, que en una reunión con Carlos Johnston le planteamos toda esta situación y tratamos de ir de la mano en este sentido y de hecho saco la solicitada que causó mucha repercusión”.



“Bajo a Catriel el jefe operativo con funcionarios de la empresa, gente que tiene poder de decisión, que están al tanto de todos los movimientos, de las inversiones que va a hacer Pampa Energía de aquí en adelante”.



“Se generó una reunión con nosotros que fue extensa, muy rica y tenemos bastantes expectativas, porque ambas partes planteamos la situación que se está viviendo, ellos hicieron un planteo del tema, y a veces hoy no es conveniente perforar, pero que van a hacer el esfuerzo de hacerlo”.



“Por supuesto que generan canal de diálogo, fluido con nuestra cámara con respecto al artículo que nos compete con respecto a la priorización de empresas, de buscar la forma , de hacer UTE, si no podemos las empresa chicas, hacer determinados servicios, si es muy grande y nos supera, de repartir los servicios que tienen”.





PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES EN CATRIEL



“La posición de la cámara es netamente institucional y queremos corrernos de las cuestiones políticas en esto.

Estamos elaborando nuestra postura para hacerlo público en la audiencia prevista para el 31 de marzo”.



“Somos pragmáticos y realistas, hace 50 años que tenemos 15 yacimientos en derredor de Catriel donde se han generado toneladas de tierra empetrolada, toneladas de restos de hierros de todo lo que sobra de la industria, esto es lo mismo que cualquier domicilio de la localidad, esto hoy está acumulado desparramado en las áreas y están dentro de un marco de obligación por parte de las operadoras que negociaron, de sanearlo”.



“Yo pregunto, si se sanea y lo dejamos todo en distintos montículos, porque no tener un lugar para depositarlo y tratarlo, porque no es un basurero, sino una planta de tratamiento”.



“Vamos a hacer nuestras salvedades en cuanto a las formas en que se hizo, más allá de que es la autoridad competente, y vamos a ser firmes en el aspecto que nos compete, que todos los servicios que se hagan con respecto a la concesionaria, a la empresa que tenga la prestación del servicio o la fabricación e instalación de la misma, seamos muy exigentes desde provincia, municipio, y desde nuestra cámara, con el tema del compre local, las empresas que vayan a hacer los servicios y el transporte de los residuos o fondos de tanque, lo hagan nuestras empresas y ser en ese aspecto firmes e inflexibles”.