Catriel sigue dando buenas noticias en el ámbito deportivo, esta vez le toca al Catriel Hockey Rugby Club luego de que la Selección de Rio Negro Sub 14 y Sub 15 convocara a ocho jugadoras del club local.

La convocatoria se dio a conocer en las últimas horas y fueron los propios padres de las jugadoras que se comunicaron con FM Alas a fin de dar a conocer esta grata noticia para el deporte local.

Pre-seleccionadas

Sub 14

Constanza Medina,

Eugenia Riquelme

Valentina Romero

Sofia Aguilar

Nicole Bautista

Sub 16

Camila Cucatto

Luciana Colombo

Carla Pacheco