La Unión Deportiva Catriel visitará el próximo fin de semana por la tercera fecha del torneo Clausura 2017 de la Liga Confluencia a Cimac intentando cosechar 3 puntos.

El Encuentro de primera división a cargo de Barraza se disputará el próximo domingo 19 de Marzo a las 17hs en las instalaciones Zit Formiga donde el equipo de Cimac será local, mientras la tercera división lo hará a las 15hs.

(Transmisión de FM ALAS 95UNO www.alasfmcatriel.com.ar / www.catriel25noticias.com)

Cronograma de la 3° fecha

ATLÉTICO REGINA Vs. SAN MARTÍN.

Viernes 17 de marzo de 2017. –

Hora: 21.00.

Tercera: 19.00.

LA AMISTAD Vs. CHICHINALES.

Domingo 19 de marzo de 2017.

Hora: 17.00.

Tercera: 15.00.

CIMAC Vs. CATRIEL.

Domingo 19 de marzo de 2017.

Hora: 17.00.

Tercera: 15.00.

Árbitro: Germán Macchi

Cancha: Zit Formiga, local Cimac.

Valor de la General $ 60. Damas y jubilados $ 50. Menores y credenciales $25.

ALTO VALLE Vs. UNIÓN A. PROGRESISTA.

Domingo 19 de marzo de 2017.

Hora:17.00.

Tercera: 15.00.

CIPOLLETTI Vs. CÍRCULO ITALIANO.

Domingo 19 de marzo de 2017.

Hora: 17.00.

Tercera: 15.00.

25 DE MAYO Vs. ARGENTINOS DEL NORTE.

Domingo 19 de marzo de 2017.

Hora: 17.00.

Tercera: 15.00.

FERNÁNDEZ ORO Vs. PILLMATÚN.

Domingo 19 de marzo de 2017.

Hora: 17.00.

Tercera: 15.00.

DEPORTIVO HUERGO Vs. DEPORTIVO MAINQUÉ.

Domingo 19 de marzo 2017.

Hora: 17.00.

Tercera: 15.00.

LIBRE: DEPORTIVO ROCA.