El ECOS (Espacio Comunitario de organización Social) volvió a sufrir un hecho vandálico durante horas de esta madrugada. El ECOS es un programa preventivo, promocional de derechos de niños, niñas y adolescentes, en el cual trabajan a través de talleres (apoyo escolar, música, deporte), dispositivos grupales, capacitación en oficios en distintos barrios de la localidad. Todas las actividades que se realizan en el espacio son planificadas gracias a un acercamiento y conocimiento de las necesidades e intereses de la población con la que se trabaja.

La institución ubicada en calle Santa Rosa 73, al lado del viejo Registro Civil fue víctima nuevamente de un robo, tras ser violentada la puerta principal del lugar, haciéndose los malvivientes con un equipo de música y un amplificador de bajo.

Según los primeros datos oficiales los ladrones habrían accedido al edificio utilizando herramientas ya que previamente rompieron un candado que hacía de seguridad a una puerta que ya en ocasiones había sido violentada violentada. Siendo este el 3 robo que sufre el ECOS en 10 meses.

Es importante destacar que este viejo edificio que presenta un mal estado en sus aberturas y que solo se sostiene con bajos recursos debido a que no bajan recursos de la provincia ya que no existe una partida sostenida para tal fin. Durante el mes de octubre del año pasado a causa de los reiterados robos desde el Ministerio de Desarrollo se destinó al Municipio local una partida de 180 mil pesos para distintas refacciones, entre ellas y con carácter de urgencia el recambio de las aberturas

Posteriormente el Director de obras, Roberto Lescano se acercó al lugar, aunque parece que todo quedó en apenas “lindas ideas” y alguna medidas que servirían para iniciar con las obras a corto plazo, pasando luego al mes de enero, aunque al momento eso tampoco sucedió, ni obras, ni el municipio, ni el dinero que llegó desde provincia.

Pareciera ser que las instituciones que no pertenecen al Municipio y que trabajan a fin de dar respuestas a distintos aspectos sociales de quienes más lo necesitan no le son afines a la gestión actual, ya que el ECOS no es el único espacio que debe valerse por sí mismo en cada barrio a donde se brinda.

