El sábado pasado, ante una muy buena concurrencia, La No Convencional dio inicio a la temporada 2017 de “Íntimo y Desenchufado”, el ciclo de conciertos acústicos en Casa de la Cultura.

Con un repertorio que recorre clásicos del rock y blues, La No Convencional hizo vibrar al público a través de impecables versiones de “Unchain my heart” (Joe Cocker); “Oh Darling” (The Beatles); “Have you ever seen the rain” (Creedence); “I feel good” (James Brown); “Una nueva noche Fría” (Callejeros); “Al Vacío” (NTVG); “Jijiji” (Redonditos de Ricota); entre otras.

El exitoso ciclo de conciertos acústicos, que de esta manera comenzó su cuarto año de desarrollo, es una propuesta de la Gestión Johnston en su apuesta constante por la cultura e identidad de nuestra ciudad y tiene como objetivo brindar un espacio más para los artistas locales que quieran promocionar su trabajo.

La modalidad son shows acústicos, que generan un vínculo íntimo en el que el artista desarrolla un repertorio de aproximadamente 45 minutos.

