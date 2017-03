Desocupados retomaron los cortes de ruta tras semanas de no tener novedades y alegaron que no iban a abandonar los accesos a 25 de Mayo hasta que no se les dé respuestas concretas y se cumpla con el 80-20 de mano de obra local. Finalmente la policía local pudo desalojarlos.

Desde primeras horas de esta mañana un grupo de desocupados se manifestaban en diferentes accesos a la localidad pampeana confirmando a este medio que la realidad no les permite abordar otra forma de reclamo ya que consideran no han sido escuchados por el gobierno, del cual esperaban respuestas concretadas sumando a la posible llegada de Verna a la localidad en este día, lo cual aún no fue confirmado.

“Queremos trabajo, siguen trayendo gente de afuera para trabajar en las petroleras y la gente de 25 de Mayo sigue esperando. No nos vamos a ir de las rutas hasta que nos aseguren puestos laborales y con el correr de las horas vamos a endurecer las medidas, por ahora solo cortamos a las empresas de servicios pero no descartamos cortes totales”. Comentó uno de los desocupados a 25informa.com

Finalmente cerca de las 9 de la mañana uniformados se presentaron en los diferentes cortes y lograron convencer a los manifestantes de abandonar los lugares.

“Vamos a volver a reclamar, tenemos promesas de trabajo, que cumplan”. Dijo un manifestante

