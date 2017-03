El pasado fin se llevó a cabo el primer Torneo Local organizado por la Escuela Municipal de Tenis de Mesa a cargo del Profesor Cristian Pereyra con el apoyo de la Dirección de Deporte de la Municipalidad de Catriel.

El evento se disputó el pasado sábado 18 de Marzo en las instalaciones del Polideportivo Municipal desde las 11hs, donde participó una gran cantidad de jugadores locales y regionales. Este abierto otorgó puntos para el ranking local.

Cabe destacar que la organización de dicho espectáculo entregó un reconocimiento especial a la “Torre” de Catriel, Horacio Illesca por el compromiso, trabajo y dedicación en los entrenamientos.

Resultados

ZONA A :

CAMPEON: SANTIAGO SERRA

SUB CAMPEON: BRAIAN PINTO

TERCER PUESTO: MARTIN ALVEAL

CUARTO PUESTO: MANUELA PEREYRA

ZONA B :

CAMPEON: TOBIAS MURCIA

SUB CAMPEON: MAXIMILIANO GODOY

TERCER PUESTO: JASIEL BARRIOS

CUARTO PUESTO: MARTIN VELAZQUEZ

ZONA C :

CAMPEÓN : IGNACIO SERRA

SUB CAMPEON: MATIAS COLLADO

TERCER PUESTO: MATEO BARROSO

CUARTO PUESTO: JEREMIAS MURCIA

ABIERTO DE CATRIEL

CAMPEON: FABIAN SUAZO

SUB CAMPEON: JOAQUIN CISTERNA

TERCER PUESTO: SANTIAGO SERRA

CUARTO PUESTO: FRANCISCO CORTEZ

Ranking

ZONA A :

1 – SANTIAGO SERRA 180 PUNTOS

2 – BRAIAN PINTO 150 PUNTOS

3 – MARTIN ALVEAL 120 PUNTOS

4 – MANUELA PEREYRA 100 PUNTOS

5 – TOBIAS PEREYRA 80 PUNTOS

6 – YAHIR BARRIOS 80 PUNTOS

7 – FRANCISCO CORTEZ 40 PUNTOS

8 – PRISCILA JARA 40 PUNTOS

9 – JOAQUIN CISTERNA 40 PUNTOS

10-EMANUEL SOTO 20 PUNTOS

ZONA B :

1 – TOBIAS MURCIA 180 PUNTOS

2 – MAXIMILIANO GODOY 150 PUNTOS

3 – JASIEL BARRIOS 120 PUNTOS

4 – MARTIN VELAZQUEZ 100 PUNTOS

5 – PEDRO VILLEGAS 80 PUNTOS

6 – LAUTARO MUNIVES 80 PUNTOS

7 – SANTIAGO DIAZ 40 PUNTOS

8 – NATANAEL VALDEVENITO 40 PUNTOS

9 – AGUSTO CASANOVES 40 PUNTOS

10-JEREMIAS ESTAFETA 20 PUNTOS

ZONA C :

1- IGNACIO SERRA 180 PUNTOS

2- MATIAS COLLADO 150 PUNTOS

3- MATEO BARROSO 120 PUNTOS

4- JEREMIAS MURCIA 100 PUNTOS

5- CELENE QUIROZ 40 PUNTOS

6- TOMAS SOSA 40 PUNTOS

7- TIHAGO MURCIA 20 PUNTOS

8- HORACIO ILLESCA 20 PUNTOS

9- NAHUEL ROJAS 10 PUNTOS

ABIERTO :

1 – FABIAN SUAZO 180 PUNTOS

2 – JOAQUIN CISTERNA 150 PUNTOS

3 – SANTIAGO SERRA 120 PUNTOS

4 – FRANCISCO CORTEZ 100 PUNTOS

5 – YAHIR BARRIOS 80 PUNTOS

6 – MANUELA PEREYRA 80 PUNTOS

7 – TOBIAS PEREYRA 80 PUNTOS

8 – MARTIN ALVEAL 80 PUNTOS

9 – BRAIAN PINTO 40 PUNTOS

10-SAUL ALVEAL 40 PUNTOS

11-IGNACIO SERRA 40 PUNTOS

12-GABRIEL MERCADO 40 PUNTOS

13-TOBIAS MURCIA 20 PUNTOS

14-AGUSTO CASANOVES 20 PUNTOS

12-GABRIEL SERRA 20 PUNTAS

13-PRISCILA JARA 20 PUNTOS