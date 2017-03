Las Cámaras Empresarias de Río Negro y Neuquén sostuvieron, en una declaración conjunta, que “el costo argentino, constituido fundamentalmente por la presión fiscal, los costos logísticos, el elevado costo salarial (con salarios escasos), la falta de inversión y de un sistema financiero apto para las necesidades de la empresa, conjuntamente con la corrupción y la falta de competitividad, nos han llevado a una situación de crisis, acumulada en los últimos treinta años, y que requiere soluciones de fondo”.

Añadieron, en el mismo sentido, que “en este aspecto el problema de las zonas de frontera es sumamente grave y necesita medidas urgentes e inmediatas”.

Las Cámaras Empresarias de Neuquén (Asociación de Comercio Industria Producción y Afines de Neuquén), Centenario (Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Centenario y Vista Alegre), Añelo (Cámara de Comercio Industria Producción y Afines de Añelo), Plottier (Cámara de Comercio Industria Producción y Afines de Plottier), Cipolletti (Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti), Cinco Saltos (Cámara de Comercio Industria y Producción de Cinco Saltos), Fernandez Oro (Cámara de Comercio Industria y Producción de Fernandez Oro), General Roca (Cámara de Agricultura Industria y Comercio de General Roca) y Villa Regina (Cámara de Comercio Industria y Producción de Villa Regina), se reunieron en Centenario para “tratar los problemas comunes a la actividad económica regional”.

Afirmaron que “la actividad privada sufre una presión fiscal inédita, que ahoga sus posibilidades de crecimiento e inversión y, en muchos casos coloca a la empresa en situación de desaparición. Esa presión se da en todos los niveles, nacional, provincial y municipal, con un sistema tributario y de contribuciones absolutamente irracional e inequitativo”.

“Las principales causas radican en el excesivo gasto público, con un componente de empleo público desproporcionado para los servicios que la comunidad recibe y una dosis de evasión por actividades ilegales significativas. Esta situación se reconoce desde hace muchos años, con un progresivo agravamiento”.

Añadieron que “es suficientemente conocida la grave situación de muchas economías regionales, entre ellas nuestra economía frutícola, que requieren políticas de corto, mediano y largo plazo, que resuelvan de una manera definitiva la posibilidad de producir y crecer, con una adecuada distribución de la riqueza originada”.

También indicaron que “es imprescindible un fortalecimiento esencial de las Organizaciones empresarias, para darles el rol institucional que corresponde en una sociedad organizada.

Los interlocutores naturales del mundo empresario con el Estado y el resto de la Sociedad, en todo el mundo, son las Organizaciones Empresarias. Por ello es fundamental desarrollar acciones que reconstituyan ese rol, para que no se distorsionen los mensajes, que el lobby no se limite al problema individual y que se realice en el marco de la legitimidad”.

“Sabemos que todo lo que nos ocurre es producto de muchos años de problemas no solucionados, de medidas desacertadas y que costar mucho volver al mundo que perdimos. Argentina y nuestra región es rica en recursos naturales y humanos. Corresponde a la clase dirigente generar las condiciones medidas necesarias. Con ese objetivo continuaremos nuestro trabajo mancomunado en el futuro. Es nuestro compromiso”, concluye la declaración.